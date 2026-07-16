Nach WM-Aus: Prinz William zeigt sich niedergeschlagen

Englands Traum vom WM-Titel ist geplatzt – und Prinz William (44) ist am Boden. Am Mittwoch, dem 15. Juli, verlor das englische Nationalteam das Halbfinale der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2026 mit 1:2 gegen Argentinien. Kurz nach dem Abpfiff meldete sich der Thronfolger bei seinen Followern auf X zu Wort und teilte eine emotionale Botschaft: "Niedergeschlagen. England, ihr habt alles gegeben, und wir sind alle so stolz auf euch", schrieb William. Er fügte hinzu: "Danke an alle auf und neben dem Platz für ein unglaubliches Turnier. Der Kampfgeist und der Glaube, den ihr gezeigt habt, hat uns alle inspiriert. Das vollständigste englische Team in einem Turnier überhaupt. Haltet die Köpfe hoch."

Die Niederlage hat auch unmittelbare Konsequenzen für den Prinzen von Wales: Eine Reise in die Vereinigten Staaten zum WM-Finale am Sonntag wird es für ihn nicht geben. William hatte zuvor angekündigt, nur dann in die USA zu fliegen, wenn England das Finale erreicht, so das Magazin People. Im Spiel selbst hatte Anthony Gordon England in der zweiten Halbzeit in Führung gebracht, bevor Argentinien noch zwei späte Treffer erzielte. Das entscheidende 2:1 gelang Lautaro Martínez in der Nachspielzeit nach einer Vorlage von Lionel Messi (39). Im Finale trifft Argentinien nun in New Jersey auf Spanien.

Erst Anfang Juli hatte William in einem überraschenden Auftritt im Podcast "New Heights" von Jason Kelce (38) und Travis Kelce (36) seine Vorfreude auf das Turnier zum Ausdruck gebracht. Auf die Frage, was den Wettbewerb für England zu einem Erfolg machen würde, antwortete er schlicht: "Ich glaube, wir gewinnen." Außerdem lobte er die Gastgeberrolle der USA in höchsten Tönen und bezeichnete das Turnier als "brillant". Auf die Frage von Travis, ob er tatsächlich rüberkommen würde, wenn England das Finale erreiche, antwortete der Prinz eindeutig: "Definitiv, wenn wir im Finale sind."

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Getty Images Prinz William beim Besuch des Apricot Centre in Totnes

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Getty Images Prinz William bei einem SportsAid-Workshop im National Sports Centre in Bisham Abbey

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Getty Images Jason Kelce und Travis Kelce bei "New Heights Live" im Orpheum Theatre in Los Angeles, Juni 2026