Bill und Tom Kaulitz verraten im Sex-Talk intime Details

Anlässlich der dritten Staffel ihrer Netflix-Doku "Kaulitz und Kaulitz" haben sich Bill (36) und Tom Kaulitz (36) einem Interview gestellt – und das wurde unerwartet freizügig. Denn plötzlich stand ein ganz besonderes Thema im Mittelpunkt: die perfekte Dauer beim Sex. Als ein RTL-Reporter bei Bill nachbohrte, was er denn nun unter gutem Sex verstehe, antwortete der Sänger klar: "Oh, ich finde kurzen Sex gut. Also, ich finde so zwölf bis 20 Minuten. Das ist für mich perfekt. Aber so ein Acht-Stunden-Fest, das ist nichts für mich."

Bill behauptete, dass etwa zwölf Minuten guter Sex sogar einen Besuch im Fitnessstudio überflüssig mache. Eine Aussage, die sein Bruder Tom so nicht stehen lassen wollte. Der Tokio Hotel-Star verwies auf seine Partnerin Heidi Klum (53): "Meine Frau wär sauer, wenn das nach zwölf Minuten vorbei wäre." Aber Bill blieb bei seinem Standpunkt und setzte sich selbst eine Art persönliche Messlatte: "Wenn ich den nicht beglückt habe nach 15 Minuten, dann denke ich, mache ich irgendwas verkehrt."

Es ist nicht das erste Mal, dass die Zwillinge unverblümt über ihr Liebesleben plaudern. Vor ein paar Wochen ließ Bill im Podcast "Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood" ebenfalls tief blicken. Der Musiker erzählte, er sei im Dating-Fieber und habe für seine Deutschlandreise so viele Verabredungen geplant, dass er zusammen mit seiner Assistentin sogar einen "Männerkalender" führt. Bill begründete das pragmatisch mit seinem vollen Terminkalender: "Ich hab ja auch nicht unbedingt viel Zeit."

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Imago Bill Kaulitz und Tom Kaulitz präsentieren ihre Wachsfiguren im Madame Tussauds Berlin, Juli 2026

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Netflix Bill und Tom Kaulitz, "Kaulitz & Kaulitz" Staffel drei

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Imago Bill Kaulitz, Sänger