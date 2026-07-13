Vorfall: Darum verließen Bill und Tom Kaulitz Deutschland

Bill (36) und Tom Kaulitz (36) haben noch einmal über den Schock gesprochen, der ihr Leben in Deutschland für immer veränderte. Als Tokio Hotel 2010 auf dem Höhepunkt des Erfolgs war und die Zwillinge in einer Villa in Hamburg lebten, drang ein obsessiver Fan in ihr Zuhause ein und durchwühlte private Dinge. Bill erinnerte sich im Format "ARTE Tracks" an die verstörenden Szenen nach dem Einbruch und sagte: "Überall lag meine Unterwäsche, Fotos und Songtexte."

Der Einbruch hinterließ tiefe Spuren. Bill gab an, danach unter extremer Anspannung gelitten zu haben: "Ich wollte danach nicht mehr in unser Haus." Auch in ihrer Netflix-Serie "Kaulitz & Kaulitz" sprachen die Brüder offen darüber, wie sehr die Situation sie belastet hatte. "Unser Leben früher war zurückgezogen, von Angst zerfressen und abgeschnitten von der Außenwelt", beschrieben sie ihren damaligen Zustand. Die Konsequenz: Die Zwillinge entschieden sich, in die USA auszuwandern – in ein Land, in dem Tokio Hotel damals deutlich unbekannter war. Für Bill war der Schritt rückblickend eine Rettung: "L.A. und der Umzug nach Amerika hat uns gerettet."

In Los Angeles haben die beiden seither eine neue Heimat gefunden. Während Tom seit 2019 mit Heidi Klum (53) verheiratet ist, haben sich beide Brüder in der Glitzerwelt von Hollywood etabliert – auch dank ihres Podcasts "Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood", in dem sie regelmäßig Einblicke in ihr Leben gewähren. Mit ihrer Dokusoap "Kaulitz & Kaulitz" bieten sie auf Netflix eine weitere Plattform für persönliche Geschichten. Die dritte Staffel, die am 23. Juli auf dem Streamingdienst startet, soll dabei emotionaler werden als je zuvor.

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Netflix Gustav Schäfer, Tom Kaulitz und Bill Kaulitz, "Kaulitz & Kaulitz" Staffel drei

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Getty Images Tokio Hotel, 2007

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Imago Bill Kaulitz und Tom Kaulitz, Juni 2024