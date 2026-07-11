Gesunde Ernährung ist Heidi Klums (53) Fitness-Schlüssel

Heidi Klum (53) hat in einem ausführlichen Coverstory-Interview mit dem Magazin Us Weekly verraten, wie sie sich mit 53 Jahren fit und wohl in ihrer Haut fühlt. Das Model spricht darin offen über ihre Ernährungsgewohnheiten und betont, wie wichtig ihr ein gesunder, natürlicher Lebensstil ist. Dabei wird deutlich: Heidi hat ihren Weg zu mehr Körpergefühl und Wohlbefinden gefunden – und der führt vor allem über die Küche. "Ich liebe es, zu kochen und mich gesund zu ernähren", erklärt sie. Rohkost meidet sie dabei bewusst, denn diese sei "schwerer für den Körper zu verdauen". Ihr Tipp: Obst lieber kurz in der Pfanne mit etwas Wasser andünsten, gut kauen und beim Essen nicht zu viel trinken, damit die Magensäure alles gut abbauen kann.

Dass Heidi aktiv bleibt, hat für sie vor allem mit alltäglichen Gewohnheiten zu tun – sie habe immer ihre eigenen Taschen die Treppe rauf und runter geschleppt und sei durch ihre vier Kinder stets in Bewegung gewesen. Was das Thema Gewichtsabnahme mit Medikamenten angeht, ist die Unternehmerin eindeutig: An GLP-1-Mitteln hat sie "überhaupt kein Interesse". Stattdessen setzt sie auf das Wesentliche: "Ich denke, es ist wichtig, zur Basis zurückzukehren und zu versuchen, mit allem so natürlich wie möglich zu sein."

Dass Heidi sich mit mehr Kurven wohler fühlt, hat auch mit Ehemann Tom Kaulitz (36) zu tun. Er war es, der sie ermutigte, mehr zu essen. Dass sie mehr Gewicht auf den Rippen haben sollte – das ist, wie Heidi selbst betonte, "nichts, was einem in der Branche jemals gesagt wird, weil man immer dünner sein soll, als man ist." Die Mutter von Leni, Henry, Johan und Lou gab dabei auch einen kleinen Einblick in das Verhältnis zu ihrer ältesten Tochter: Was den Geschmack beim Essen betrifft, seien die beiden ein Herz und eine Seele. "Wir sagen immer, wir essen Knoblauch mit Salat statt Salat mit Knoblauch", lacht Heidi über sich und Leni.

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Getty Images Heidi Klum bei der House of Magnum Afterparty im Palais Stéphanie in Cannes, 14. Mai 2026

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Imago Heidi Klum beim Eröffnungsdinner der 79. Filmfestspiele von Cannes: Heidi Klum

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Getty Images Tom Kaulitz und Heidi Klum beim amfAR Gala Cannes 2026 im Hotel du Cap-Eden-Roc