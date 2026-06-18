Für den Überblick: Bill Kaulitz führt einen "Männerkalender"

Bill Kaulitz (36) steckt offenbar tief im Dating-Fieber! Der Tokio Hotel-Sänger hat so viele Verabredungen geplant, dass er nun eine ungewöhnliche Lösung gefunden hat, um den Überblick zu behalten. Im Podcast "Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood" verriet der Musiker, dass er gemeinsam mit seiner Assistentin einen sogenannten Männerkalender führt. Darin ist genau festgehalten, wer wann an der Reihe ist. Denn für seinen bevorstehenden Trip nach Deutschland hat sich Bill wieder jede Menge Dates organisiert.

"Es gibt jetzt einen Männerkalender", gab der Hundeliebhaber im Podcast stolz zu. Bei all den Verabredungen handele es sich laut Bill um völlig neue Kandidaten. Zwillingsbruder Tom Kaulitz (36) dämpfte dabei allerdings die Erwartungen der potenziellen Dates: Die Männer seien "mehrfach gebucht" und "keiner exklusiv". Bill selbst erklärte sein Vorgehen schlicht damit: "Ich hab ja auch nicht unbedingt viel Zeit." Immerhin stellte Tom den Hörern in Aussicht, dass "alles erlaubt" sei.

Neben dem prall gefüllten Terminkalender beschäftigt Bill aber noch jemand anderes: Ein Ex-Freund, zu dem er nach einer Phase der Funkstille wieder Kontakt aufgenommen hat. "Ich habe jemandem getextet, den ich vermisst habe", erklärte er im Podcast. Tom zeigte sich darüber wenig begeistert und stichelte gegen seinen Bruder: "Ich hab da manchmal ein bisschen Angst, wenn du Langeweile hast, dass du dann so Dummheiten machst und deinem Ex-Freund textest." Um wen es sich dabei handelt und was daraus werden könnte, behielt Bill für sich.

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Instagram / billkaulitz Bill Kaulitz vor seinem Haus in L.A., Februar 2026

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Instagram / billkaulitz Bill Kaulitz, Dezember 2025

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Getty Images Bill Kaulitz bei der Paris Fashion Week 2026