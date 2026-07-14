So denken die Kaulitz-Zwillinge über ihre neuen Wachsfiguren

Am Sonntagmorgen war es endlich so weit: Bill (36) und Tom Kaulitz (36) haben bei Madame Tussauds in Berlin ihre neuen Wachsfiguren enthüllt. Bereits gegen 10.30 Uhr strömten Dutzende Fans vor das Wachsfigurenkabinett, um den Moment mitzuerleben. Die Zwillinge selbst inspizierten ihre Doppelgänger dabei ganz genau – sie fuhren ihnen durchs Haar, fassten ins Gesicht und schauten ihnen tief in die Augen. Bill öffnete sogar den Overall seiner Figur, um zu kontrollieren, ob auch sein Brusttattoo detailgetreu nachgebildet worden war. Noch vor der großen Enthüllung stichelte er im gemeinsamen Podcast "Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood" gegen seinen Bruder: "Du hast natürlich ein ganz spezielles Knetgesicht, da weiß ich nicht, ob sie das da so hingequetscht kriegen, wie es eigentlich sein muss."

Vor Ort kommentierte Tom seinen Wachs-Zwilling dann ebenfalls humorvoll. "Ich habe natürlich gehofft, vielleicht geht die ein oder andere Falte mal weg, aber es sind alle da. Sie sehen genau aus wie wir", scherzte er gegenüber dem Tagesspiegel. Bill ergänzte: "Es ist auch ein bisschen gruselig. Wenn man sich selber so anguckt und jedes Detail sieht, ist das schon komisch." Die Figuren tragen übrigens die Outfits, die Bill und Tom beim Jubiläumskonzert "20 Jahre durch den Monsun" im August 2025 in der Berliner Wuhlheide getragen hatten. Rund 20 Künstler haben seit September 2025 an den Wachsfiguren gearbeitet. Bis zur Enthüllung hatten die Brüder ihre täuschend echten Doppelgänger noch nie zu Gesicht bekommen.

Für Bill ist es nicht das erste Mal, dass er bei Madame Tussauds Berlin verewigt wird. Bereits 2008 – damals gerade mal 19 Jahre alt – bekam der Sänger eine eigene Wachsfigur in der Berliner Ausstellung und war damit der jüngste Promi, dem diese Ehre damals zuteilwurde. Für Tom hingegen ist es das erste Mal. Außerdem schreiben die Zwillinge gemeinsam Geschichte: Es ist laut Bild das erste Mal überhaupt, dass bei Madame Tussauds Berlin Zwillinge gemeinsam enthüllt werden. Wer sehen möchte, wie die aufwendigen Vorbereitungen zu den Figuren aussahen, kann sich das ab dem 23. Juli auf Netflix anschauen – dann startet die neue Staffel der Doku-Serie "Kaulitz & Kaulitz".

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Imago Bill Kaulitz und Tom Kaulitz präsentieren ihre Wachsfiguren bei Madame Tussauds Berlin am 12.07.2026

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Imago Bill Kaulitz und Tom Kaulitz präsentieren ihre Wachsfiguren im Madame Tussauds Berlin, Juli 2026

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Netflix Bill und Tom Kaulitz, "Kaulitz & Kaulitz" Staffel drei