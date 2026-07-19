Darum entschuldigt sich Jennifer Garner nie fürs Arbeiten

Jennifer Garner (54) spricht offen über ihren früheren Kampf mit dem Muttersein und ihren heutigen Blick auf ihre drei inzwischen größeren Kinder. Die Schauspielerin erzählte jetzt in der Sendung "TODAY", dass sie mit Violet (20), Fin und Samuel (14), die sie mit ihrem Ex-Mann Ben Affleck (53) hat, eine Entwicklung durchlebt habe, die auch ihr eigenes Verhältnis zur Arbeit verändert habe. Gerade als die Kinder noch klein waren, habe sie mit Schuldgefühlen gerungen. Heute ist das anders: "Ich entschuldige mich nicht bei meinen Kindern dafür, wenn ich arbeite."

Im Gespräch mit Moderatorin Jenna Bush Hager machte Jennifer deutlich, warum sie ihren Nachwuchs nicht um Verzeihung bittet, wenn sie viel arbeitet. "Ich danke ihnen für ihre Geduld, aber ich entschuldige mich nicht", stellte die Hollywoodmama in der Show klar. Arbeit gehöre für sie einfach zum Leben und sei eine große Quelle der Freude: "Ich mag es, zu arbeiten." Früher sah das anders aus: Als die Kinder kleiner waren, habe sie wahnsinnig mit Schuldgefühlen gekämpft. Mittlerweile bekomme sie jedoch von den Teens eine ganz andere Rückmeldung. Ihre Kinder würden ihr heute sagen: "Danke, dass du uns zeigst, dass Arbeit etwas ist, das Spaß machen kann. Es muss nicht immer nur mühsam sein."

Jennifer hatte in den Jahren rund um ihre Mutterschaft ihre Karriere deutlich zurückgeschraubt. Gegenüber InStyle erklärte sie, dass eine Schwangerschaft und die Zeit danach bei Schauspielerinnen schnell eineinhalb Jahre in Anspruch nehmen könnten, in denen kaum gearbeitet werden kann. Hinzu kam ein tiefer Einschnitt in ihrem Familienleben: Nach dem Ende ihrer Ehe mit Ben Affleck, mit dem sie von 2005 bis 2018 verheiratet war, habe sie "kaum gearbeitet". Heute beschreibt Jennifer ihre Rückkehr vor die Kamera als etwas, das aus echtem Genuss heraus geschieht. "Ich bin nicht gequält. Es füllt kein Loch. Ich mache es einfach wirklich gerne", sagte sie. Bereits als junge Frau, als sie für hundert Dollar die Woche im Sommertheater spielte, habe sie diese Leidenschaft gespürt.

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Imago Jennifer Garner vor dem "Late Show with Stephen Colbert" Studio in New York

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Imago Jennifer Garner mit ihren Kids Violet Affleck und Samuel Affleck in Los Angeles, 2024

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Getty Images Jennifer Garner und Ben Affleck, Filmstars