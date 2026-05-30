Kelly Ripa weigert sich, mit ihren Kids befreundet zu sein

US-Moderatorin Kelly Ripa (55) teilt ihre herrlich unkonventionellen Ansichten zur Beziehungsgestaltung zwischen Eltern und deren Kleinkindern: Vom heute vielerorts umjubelten Ideal, als Mutter gleichzeitig die beste Freundin des eigenen Nachwuchses zu sein, hält die Dreifach-Mama absolut gar nichts. "Ich werde mit meinen Kindern befreundet sein, wenn sie erwachsen und normale Menschen sind. Solange ich für alles bezahle, sind sie nicht meine Freunde", erklärt Kelly ihrem Ehemann Mark Consuelos (55) feixend in der gemeinsamen Morgentalkshow "Live with Kelly and Mark". Für die sympathische Blondine stand während der gesamten Erziehungsphase fest, dass im Hause Ripa-Consuelos eine klare Hierarchie herrscht – weshalb sie ihre Sprösslinge im Alltag scherzhaft auch lieber als ihre "Angestellten" statt als Kumpels betrachtete.

Ausgelöst wurde die Debatte in der Show durch den neuen US-Trend der sogenannten "Mommunes" – ein Wohnmodell, bei dem alleinerziehende Mütter zusammenziehen und sich die Erziehung teilen. Für Kelly ein unvorstellbares Szenario: "Ich hatte einige sehr lässige Freunde mit sehr lässigen Erziehungsstilen, wo die Kinder das Sagen hatten." Ehemann Mark teilt die strenge Linie seiner Frau und erinnert sich lachend an eine Ansage, die er seinem ältesten Sohn Michael einst verpasst hatte: "Mein Job ist es, dich von der Leichenhalle, aus der Entzugsklinik und aus dem Gefängnis fernzuhalten."

Kelly startete ihre Karriere 1990 als Schauspielerin in der Serie "All My Children", in der sie über zwölf Jahre lang die Rolle der Hayley Vaughan verkörperte und dort auch ihren Ehemann Mark kennenlernte. Der ganz große Durchbruch im US-Fernsehen gelang ihr jedoch 2001, als sie die Nachfolge von Kathie Lee Gifford (72) in der legendären Morgenshow an der Seite von TV-Ikone Regis Philbin (†88) antrat. Seither ist Kelly das unangefochtene Gesicht der erfolgreichen Talkshow, die sie nach verschiedenen Co-Moderatoren wie Michael Strahan (54) und Ryan Seacrest (51) heute unter dem Titel "Live with Kelly and Mark" gemeinsam mit ihrem Ehemann moderiert und koproduziert.

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Getty Images Kelly Ripa, TV-Moderatorin

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Getty Images Kelly Ripa und Mark Consuelos bei den 98. Oscars im Dolby Theatre in Hollywood, März 2026

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Instagram / theyoungestyung Kelly Rypa und Mark Consuelos, Ehepaar