Kelly Ripa packt über peinliches Geräusch ab 50 aus

In ihrer Morningshow "Live With Kelly and Mark" hat Kelly Ripa (55) jetzt ein ungewöhnliches Körperphänomen angesprochen, das sie seit dem Überschreiten der 50er-Marke beschäftigt. Die Moderatorin berichtete ihrem Studiopublikum, dass sie beim Hinsetzen jedes Mal ein Klatschgeräusch an ihren Oberschenkeln wahrnimmt – verursacht durch die Reibung der Oberschenkel aneinander. "Gibt es Frauen über 50 im Publikum?", fragte Kelly in die Runde und war sichtlich erleichtert, als sich viele Zuschauerinnen meldeten. "Oh mein Gott, so viele von uns! Da passiert etwas mit unseren Oberschenkeln, das vorher nicht passiert ist. Es ist wie ein Klatschen, jedes Mal wenn man sich hinsetzt."

Ihr Ehemann und Co-Moderator Mark Consuelos (55), der ebenfalls 55 Jahre alt ist, wollte das Ganze jedoch nicht ganz so ernst nehmen. "Du sagst, du hörst es, aber ich habe es noch nicht wirklich gehört. Es klingt nicht wie ein Klatschen", erwiderte er. Kelly ließ sich davon jedoch nicht beirren und konterte schlagfertig: "Es ist ein Geräusch, denn er sprach von der Reibung, und da merke ich es besonders, die Reibung am Oberschenkel. Das geht nicht nur mir so." Später im Programm bezog sie sogar eine Zuschauerin humorvoll in das Thema ein, als diese ihr in einer anderen Diskussion widersprach: "Ich dachte, wir sind Freundinnen, weil unsere Oberschenkel zusammengeklatscht haben, und jetzt haben wir uns getrennt."

Kelly ist dafür bekannt, in ihrer Sendung offen über persönliche Themen zu sprechen. Erst im April plauderte sie aus, dass ihr nächtlicher Zahnspangen-Retainer für ihren Mann Mark wie ein regelrechtes Verhütungsmittel wirke, wenn er in bestimmter Stimmung sei. Die Moderatorin und der Schauspieler sind seit 1996 verheiratet und haben drei gemeinsame Kinder. Seit 2023 moderieren sie "Live With Kelly and Mark" gemeinsam.

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Getty Images Kelly Ripa und Mark Consuelos bei der Premiere von ESPNs "Running With The Wolves" in New York City am 23. Juli 2025

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Getty Images Kelly Ripa und Mark Consuelos bei den 98. Oscars im Dolby Theatre in Hollywood, 15. März 2026

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Instagram / theyoungestyung Kelly Rypa und Mark Consuelos, Ehepaar