Nur nach Einladung: Tia Mowry und Ex regeln das Sorgerecht

Tia Mowry (48) und ihr Ex-Mann Cory Hardrict haben sich jetzt auf eine neue Sorgerechtsvereinbarung für ihre zwei gemeinsamen Kinder geeinigt – und die hat es in sich. Wie TMZ unter Berufung auf Gerichtsdokumente berichtet, haben die beiden klare Grenzen für ihr Miteinander gezogen. Eine der auffälligsten Regelungen: Keiner der beiden darf das Zuhause des anderen betreten, es sei denn, er oder sie wurde ausdrücklich eingeladen oder es steht ein geplanter Sorgerechtswechsel an.

Der Deal enthält noch weitere Details. So erlaubt Tia ihrem Ex, die Kinder auch während ihrer eigenen Betreuungszeit zu sehen – allerdings unter einer Bedingung: Die gemeinsame Zeit soll grundsätzlich mit beiden Kindern verbracht werden, außer bestimmte Umstände machen das unmöglich. Außerdem hat Cory zugestimmt, die Kinder spätestens um 21 Uhr zurückzubringen. Das gemeinsame Sorgerecht – sowohl rechtlich als auch physisch – behalten beide Elternteile weiterhin.

Tia hatte die Scheidung von Cory im Jahr 2022 eingereicht. Ein Jahr später, 2023, wurde die Trennung offiziell geregelt. Die Schauspielerin ist vor allem durch ihre Rolle in der US-Sitcom "Sister, Sister" bekannt, in der sie gemeinsam mit ihrer Zwillingsschwester Tamera Mowry zu sehen war. Mit Cory war sie seit 2008 verheiratet. Gemeinsam haben die beiden einen Sohn und eine Tochter.

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Getty Images Tia Mowry bei den BET Awards im Peacock Theater in Los Angeles, Juni 2026

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Instagram / tiamowry Tia Mowry und Cory Hardrict mit ihren Kindern Cree und Cairo

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Getty Images Cory Hardrict bei den BET Awards im Peacock Theater in Los Angeles, Juni 2025

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