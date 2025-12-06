Keine Weihnachtsgeschenke: Tia Mowry setzt auf Erinnerungen

Tia Mowry (47) hat entschieden, Weihnachten in diesem Jahr auf ihre ganz eigene Art zu feiern – ohne den üblichen Berg an Geschenken unter dem Baum. Die Schauspielerin und Mutter von zwei Kindern erklärte in einem Interview mit E! News, dass sie den Fokus während der Feiertage auf gemeinsame Erlebnisse legen möchte, anstatt auf materielle Präsente. Mit Cree, 14, und Cairo, 7, möchte sie lieber Reisen und besondere Momente erleben, die bleibende Erinnerungen schaffen. "Ich kann mich nicht an die Geschenke erinnern, die ich in meiner Jugend bekommen habe, aber die Erlebnisse mit meiner Familie sind unvergesslich", so Tia. Dennoch bleiben einige Traditionen bestehen, wie das Dekorieren des Baums und das Schauen von Weihnachtsfilmen.

Zu den bisherigen Reiseerlebnissen ihrer Kinder zählen Thailand, Disneyland und Frankreich – für Tia Momente, die sie als wertvoller empfindet als materielle Gaben. Über einen Mangel an weihnachtlicher Atmosphäre müssen sich Cree und Cairo jedoch nicht sorgen. Tia plant, zusammen mit ihren Kindern das neue Netflix-Weihnachtsprojekt "My Secret Santa" zu sehen, in dem sie selbst eine Rolle übernommen hat. Dazu gibt es heiße Schokolade und gemütliche Stunden vor dem Fernseher. "Ich freue mich, dass meine Kinder diesen Film sehen können, auch wenn meine Figur etwas streng ist", verriet die Schauspielerin.

Neben den Festlichkeiten nutzt Tia die Feiertage auch für ernstere Themen. Durch ihren Einsatz in der Kampagne "Rewrite the Recipe" möchte sie das Bewusstsein für Krebserkrankungen in der schwarzen Community schärfen. Tia hat in ihrer Familie bereits mehrere Angehörige durch die Krankheit verloren. Offenheit über gesundheitliche Risiken und die Familiengeschichte ist für sie entscheidend, um ihrer eigenen und zukünftigen Generationen mehr Wissen und Stärke mitzugeben. Seit ihrer Trennung von Cory Hardrict betont Tia zudem immer wieder, wie wichtig es ist, ehrlich mit ihren Kindern umzugehen, auch wenn es um schwierige Gefühle geht.

Getty Images Schauspielerin Tia Mowry bei der Premiere "Tia Mowry: My Next Act" im Oktober 2024

Instagram / tiamowry Tia Mowry und ihre Tochter Cairo im April 2024

Instagram / tiamowry Tia Mowry und Cory Hardrict mit ihren Kindern Cree und Cairo