Tribut an Oma (†): Kim Kardashian löst erneut Shitstorm aus

Kim Kardashian (45) bekam nach dem Tod ihrer Oma Mary Jo (†91) viel Kritik. Grund war ein vorab geplanter Instagram-Beitrag, der sie und ihre Familie bei einer Auszeit am See zeigte – mit Alkohol und viel Lachen. Zwar entschuldigte sich die Unternehmerin kurz darauf und klärte das Ganze auf, doch der Shitstorm riss nicht ab. Sie teilte wenig später einen Tribut an MJ: ein umfangreiches Fotoalbum mit Throwback-Bildern. Für besonders viel Gesprächsstoff sorgte jedoch ein Bild, das fünf nackte Füße zeigt – beschriftet mit den Namen von Kim, Kris Jenner (70), MJ, Khloé Kardashian und Kylie Jenner (28). In ihrer Story schrieb Kim dazu, jeder, der ihre Großmutter kenne, wisse, dass MJ "die jüngsten, schönsten Füße der Welt" gehabt habe – ein Detail, das viele User befremdlich fanden.

Im Netz prasselten erneut Spott und Kritik auf die The Kardashians-Bekanntheit ein – vor allem, weil bei ihrem Tribut einmal mehr Jugend und Schönheit stark im Fokus standen. Auf Reddit fragten sich User, ob dies wirklich die Erinnerung sei, die Kim von ihrer Oma teilen wolle. Auch auf X kommentierten andere, die Familie lebe in einem selbst geschaffenen "Gefängnis" aus Schönheitsidealen. Zusätzlich diskutiert wurde ein Screenshot einer Nachricht von MJ, in der sie sich wünschte, ihre zehn Urenkel würden irgendwann Lösungen für Klimawandel und Umweltverschmutzung finden. Angesichts der häufigen Privatjetflüge und aufwendigen Partys der Kardashian-Jenners fühlten sich einige Fans an den Kopf gestoßen und sprachen von Heuchelei.

Für Kim und ihre Schwestern ist MJ allerdings weit mehr als eine Social-Media-Figur: Die Großmutter war über Jahre hinweg fester Bestandteil ihrer Realityshows, tauchte regelmäßig in Familienfolgen auf und galt als warmherziger Ruhepol im turbulenten Clan. Das zeigte auch Kris in ihrer Todesmeldung. In einem langen Social-Media-Post ehrte sie ihre Mutter, die im Alter von 91 Jahren gestorben war. "Heute haben wir Abschied von meiner wunderschönen Mommy MJ genommen", schrieb Kris und machte klar, wie groß der Verlust für sie ist: "Es gibt keine Worte, die jemals beschreiben könnten, was sie mir bedeutet hat oder wie tief der Schmerz des Abschieds ist."

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Instagram / kimkardashian Kim Kardashian und ihre Oma MJ

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Instagram / kimkardashian Kim Kardashian und ihre Oma MJ

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Instagram / kimkardashian Kim Kardashian, MJ und Kris Jenner