Kim Kardashian trauert um ihre geliebte Großmutter MJ (†91)

Kim Kardashian (45) trauert um ihre Großmutter Mary Jo Campbell (†91), die am 16. Juli im Alter verstorben ist. Auf Instagram verabschiedete sich die The Kardashians-Bekanntheit mit einem emotionalen Post voller Fotos von ihr und MJ. Darin nannte sie ihre Großmutter nicht nur ihre "beste Freundin", sondern auch ihre Klatschpartnerin und ihren "Zwilling für die Ewigkeit". "Du hast uns allen die Bedeutung von Familie gelehrt, und diese Werte werden wir für immer mit uns tragen", schrieb Kim. Außerdem würdigte sie MJ als eine Frau, die ihr gezeigt habe, was es bedeutet, eine hart arbeitende Geschäftsfrau zu sein – denn MJ gab ihr ihren allerersten Job in ihrem Kinderbekleidungsgeschäft in San Diego.

Dass kurz nach Kris Jenners (70) Abschiedspost ein vorher geplantes Bikini-Foto von Kim im Netz erschien, sorgte bei Fans zunächst für Verwirrung und Kritik. Kim stellte jedoch klar, dass es sich um einen vorab terminierten Beitrag gehandelt habe. "Dieser Post war vor ein paar Tagen geplant worden, bevor wir MJ verloren haben. Ich war in der vergangenen Woche an der Seite meiner Mutter und Großmutter", erklärte sie in einem Kommentar. In ihrem eigentlichen Abschiedspost an MJ richtete sie auch liebevolle Worte an bereits verstorbene Familienmitglieder: "Gib Papa Harry, Tante Karen und meinem Vater eine Umarmung von mir." Auch Kris Jenner meldete sich mit einem rührenden Statement zu Wort. "Mein Herz ist in eine Million Teile zerbrochen", schrieb die Unternehmerin, die MJ als das Herzstück der Familie bezeichnete.

Mary Jo war nicht nur das Familienoberhaupt hinter den Kulissen, sondern auch selbst ein kleiner Star – als regelmäßiger Gast in der Realityshow Keeping Up with the Kardashians wurde sie einem weltweiten Publikum bekannt. In dem Geschäft, das sie 1980 unter dem Namen Shannon & Company in La Jolla eröffnete, verbrachten die Kardashian-Geschwister als Kinder viel Zeit. In einem früheren Interview erinnerte sich MJ sogar daran, wie Kim als kleines Mädchen auf dem Boden des Ladens saß und Geld zählte. MJ war dreimal verheiratet: Ihre erste Ehe mit einem Jugendfreund dauerte nur zwei Monate, dann heiratete sie Robert Houghton, den Vater von Kris und Karen Houghton. Ihre letzte Ehe, mit Harry Shannon, hielt 40 Jahre lang – bis zu dessen Tod im Jahr 2003. MJ selbst hatte die Parallelen zu ihrer Enkelin Kim, die ebenfalls dreimal verheiratet war, einmal humorvoll kommentiert: "Wir haben so viel gemeinsam. Die Geschichte wiederholt sich."

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Instagram / kimkardashian MJ und Kim Kardashian

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Instagram / kimkardashian MJ und Kim Kardashian als Kind

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