Milliardenklage gegen Disney: Ist "Vaiana" etwa gestohlen?

Wie unter anderem Daily Mail berichtet, hat der Animator Buck Woodall hat eine Klage gegen Disney eingereicht und fordert Schadensersatz in Höhe von umgerechnet 9,7 Millarden Euro. Woodall behauptet, dass die Ideen für die erfolgreichen Animationsfilme "Moana" und "Moana 2" – im Deutschen "Vaiana" – auf einem frühen Projekt seinerseits basieren. Er soll die Ideen für "Bucky the Wave Warrior" zwischen 2003 und 2008 der damaligen Entwicklungsleiterin Jenny Marchick vertraulich übergeben haben. Laut Woodall nutzte Marchick diese Materialien und leitete sie ohne sein Wissen an Disney weiter. Die Klage kam knapp ein Jahr nach der Veröffentlichung des "Moana"-Sequels im November 2024.

In der Anklageschrift nennt Woodall zahlreiche Ähnlichkeiten zwischen seiner Arbeit und den Disney-Filmen. So seien etwa das Setting in polynesischen Dörfern, die Verwendung spiritueller Vorfahren, eine mutige Teenagerin auf See und der Fokus auf die Sternennavigation zentrale Elemente, die beide Filmskripte verbinden. Auch Details wie ein bedeutungsvoller Anhänger oder ein Wirbel, der in ein ozeanisches Portal führt, nennt er als Beispiele. Disney weist die Vorwürfe entschieden zurück, beteuert, dass niemand aus dem Team Woodalls Projekt je gesehen habe, und führte in früheren Verfahren eigene Entwicklungsmaterialien als Beweis an.

Jenny Marchick, die inzwischen bei DreamWorks Animation tätig ist, und Buck Woodall hatten ursprünglich über die auf dem Disney-Studio-Gelände ansässige Firma Mandeville Films Kontakt. Diese hatte eine lukrative "First Look"-Vereinbarung mit Disney, was dazu geführt haben könnte, dass Woodalls Arbeit intern verfügbar wurde. Für Woodall sind die Parallelen zwischen "Bucky" und den Disney-Filmen schmerzhaft, da er über viele Jahre an seinem Herzensprojekt gearbeitet hat. Disney selbst äußerte sich bislang nicht zu den jüngsten Vorwürfen, bleibt aber angesichts des Erfolgs von "Moana 2", der fast eine Milliarde Dollar eingespielt hat, unter Beobachtung.

Auli'i Cravalho und Dwayne Johnson, "Vaiana 2"-Premiere

Auli'i Cravalho, "Vaiana"-Synchronsprecherin

