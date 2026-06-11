Für den guten Zweck: Paul Rudd versteigert Marvel-Tickets

Paul Rudd (57) sorgt mit einer ungewöhnlichen Aktion für jede Menge Gesprächsstoff: In der US-Show "Tonight Show" plauderte der "Ant-Man"-Star jetzt aus, dass er Tickets für die große Weltpremiere von Avengers: Doomsday versteigert hat. Moderator Jimmy Fallon (51) enthüllte in dem Talk, dass ein Fan tatsächlich rund 100.000 Dollar (etwa 86.000 Euro) für das exklusive Premierenpaket locker gemacht hat. Die heiße Kino-Premiere des neuen Marvel-Spektakels wird im Dezember erwartet, und während viele Fans noch auf den offiziellen Vorverkauf warten, hat sich Paul seinen ganz eigenen Weg zur Ticketvergabe gesucht.

Im Gespräch mit Jimmy gab Paul offen zu, dass er den Deal still und heimlich organisierte. "Ich meine, es ist total verrückt, dass sich das so durchgesetzt hat, denn ich habe Marvel gar nicht erst gefragt, sondern sie einfach versteigert. Ich hoffe, das ist okay", so der Schauspieler. Auf die Frage, was passieren würde, wenn das Studio ihm verbieten sollte, die Auktionsgewinner zur Premiere mitzunehmen, reagierte der Schauspieler trocken. Er erklärte, dass er nur ein sehr kleines Kontingent an Tickets habe – und wenn es hart auf hart komme, würde eben seine eigene Familie zu Hause bleiben, damit die Gewinner mit auf den roten Teppich können. Die gewaltige Summe, die bei der Versteigerung zusammenkam, wandert allerdings nicht auf Pauls Konto: Der Erlös geht komplett an die Wohltätigkeitsorganisation "The Big Slick".

Die Charity-Aktion liegt Paul besonders am Herzen. "The Big Slick" wurde von ihm gemeinsam mit seinen Kollegen Rob Riggle (56) und Jason Sudeikis (50) ins Leben gerufen, um Spenden für das Children's Mercy Hospital in Kansas City zu sammeln. Begonnen hat alles als kleines Pokerturnier unter Freunden, doch inzwischen hat es sich zu einem großen Event mit Showprogramm, Baseballspiel und prominenter Unterstützung entwickelt. In der "Tonight Show" zeigte sich Paul überzeugt, dass Marvel ihm die spontane Ticket-Idee nicht übelnehmen wird. Moderator Jimmy scherzte dazu, der Konzern sei ja ohnehin nicht gerade für übertriebene Geheimniskrämerei bekannt. "Ja, die lassen jeden rein. Und dann kannst du twittern, was du willst", bestätigte Paul. Neben Paul wird eine ganze Reihe weiterer Superstars im neuen "Avengers"-Film zu sehen sein, darunter Chris Hemsworth (42), Chris Evans (44), Tom Hiddleston (45), Patrick Stewart (85), Ian McKellen (87), Letitia Wright (32), Pedro Pascal (51) und viele weitere bekannte MCU‑ und X-Men‑Darsteller.

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Getty Images Bei der New Yorker Vorführung von "Power Ballad" im Regal Times Square

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SIPA PRESS / ActionPress Paul Rudd in "Ant-Man"

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Instagram / robertdowneyjr Der Cast von "Avengers: Doomsday" am Set