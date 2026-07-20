Taylor Swift sorgt wieder für wilde Fan-Theorien auf Spotify

Mal wieder haben Taylor Swifts (36) Fans allen Grund, in heller Aufregung zu sein: Die frisch verheiratete Sängerin hat auf Spotify drei ihrer Songs mit neuen farbigen Canvases – also Hintergrundbildern – versehen, und das reicht der treuen Swiftie-Community völlig aus, um das Netz mit wilden Theorien zu fluten. Konkret haben sich die Hintergründe folgender Tracks verändert: Das Toy-Story-5-Lied "I Knew It, I Knew You" erscheint nun in kräftigem Grün, die Piano-Version des Tracks leuchtet violett und der Megahit "Blank Space" ist überraschend mit einem knallroten Hintergrund versehen. Was das alles zu bedeuten hat, ist bislang unklar – doch das hält Taylors Fans nicht davon ab, fleißig zu spekulieren.

Besonders die Farben haben es den Swifties angetan, denn Taylor ist bekannt dafür, ihren Alben bestimmte Farben zuzuordnen. Grün wird von vielen Fans mit ihrem Debütalbum oder dem Album "Reputation" in Verbindung gebracht, Violett mit "Speak Now" und Rot natürlich mit "Red". Viele tippen deshalb auf bevorstehende "Taylor's Version"-Neuaufnahmen ihrer alten Alben. "OMG Red TV, Debut TV und Speak Now TV", jubelte etwa eine Userin auf X. Andere Fans haben die zugehörigen Albumzahlen kurzerhand zusammengezählt: "Rot – 4. Album, Violett – 3. Album und Dunkelgrün – 6. Album … 4+3+6 = 13. TS 13!", schrieb ein Fan, der damit auf ein mögliches dreizehntes Studioalbum der Sängerin anspielte – eine Zahl, die für Taylor bekanntlich eine ganz besondere Bedeutung hat.

Die Ziffer 13 begleitet Taylor seit Jahren: Die Sängerin wurde am 13. Dezember geboren und bezeichnet die Zahl immer wieder als ihre Glückszahl. Für ihre Fans hat sich die 13 deshalb längst zu einem festen Bestandteil ihrer Theorien rund um neue Musikprojekte entwickelt. Taylor selbst ist bekannt dafür, ihre Fans mit gezielt platzierten "Easter Eggs" auf neue Veröffentlichungen hinzuweisen – ob Farbcodes, versteckte Zahlen in Musikvideos oder subtile Änderungen auf Streaming-Plattformen. Dass selbst ein winziger Eingriff wie ein geändertes Hintergrundbild auf Spotify ausreicht, um die Community in Aufruhr zu versetzen, zeigt einmal mehr, wie aufmerksam die Swifties jedes noch so kleine Detail rund um ihr Idol verfolgen. Nun wartet die Fangemeinde gespannt darauf, dass Taylor das Geheimnis um die neuen Hintergrundbilder lüftet.

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Getty Images Taylor Swift beim NBA-Playoff-Spiel Knicks gegen Cavaliers in Cleveland, 23. Mai 2026

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Getty Images Taylor Swift, Juni 2026

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Getty Images Taylor Swift beim Z100 iHeartRadio Jingle Ball 2019 im Madison Square Garden in New York