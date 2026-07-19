Nach Traumhochzeit: Darum passen Taylor und Travis perfekt

Am 3. Juli haben Taylor Swift (36) und Travis Kelce (36) ihren großen Tag gefeiert: Die Sängerin und der NFL-Star haben sich im Madison Square Garden in New York City das Ja-Wort gegeben. Rund 1.000 Gäste waren bei der glamourösen Zeremonie dabei – darunter auch Footballprofi Kyle Juszczyk und seine Frau Kristin. Gegenüber E! News schwärmten die beiden jetzt beim "Time 100 Sports Gala" in höchsten Tönen von dem unvergesslichen Abend. "Es war legendär", sagte Kristin. "Es war episch. Und wir sind so glücklich für sie."

Kristin erklärte, dass Taylor und Travis aus ihrer Sicht keinerlei Eheratschläge brauchen. "Ich habe das Gefühl, dass sie so bereit dafür sind", sagte sie. "Sie lieben sich so sehr. Es wirkt so leicht, und wenn man die beiden zusammen erlebt, spürt man einfach, dass es sein soll." Kyle schloss sich dem an und ergänzte: "Man sieht einfach, wenn sie zusammen sind, dass sie einfach harmonieren. Ihre Energie ergibt so viel Sinn." Auch emotional war der Tag für Kristin ein Erlebnis: "Ich habe den ganzen Tag hysterisch geweint und Flaschen geknallt", erzählte sie.

Kyle und Kristin Juszczyk kennen das Gefühl, vor dem Traualtar zu stehen, selbst gut – sie haben im Jahr 2019 geheiratet. Kristin ist nicht nur als Ehefrau eines NFL-Spielers bekannt, sondern hat sich auch als Unternehmerin einen Namen gemacht. Kyle ließ es sich beim Gala-Abend nicht nehmen, ihr öffentlich seine Bewunderung auszusprechen. "Alles, was sie erreicht hat, ist wirklich nur ihr zu verdanken", sagte er. "Das war ihre Vision, die sie jeden Tag weiter aufgebaut hat." Er wandte sich dann direkt an seine Frau: "Am Anfang hattest du keine Hilfe, und zu sehen, welches Team du dir jetzt aufgebaut hast, das ist so unglaublich – jeden Tag bin ich noch stolzer auf dich."

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Imago Taylor Swift und Travis Kelce bei den US Open 2024 im USTA Billie Jean King National Tennis Center in Queens

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Getty Images Taylor Swift und Travis Kelce, Mai 2026

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Getty Images Taylor Swift, Juni 2026