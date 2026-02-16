Tyra Banks bricht ihr Schweigen über frühere ANTM-Skandale

Tyra Banks (52) zieht in der neuen Netflix-Doku "Reality Check: Inside America's Next Top Model" überraschend offen Bilanz über die Skandale ihrer einstigen Erfolgs-Show. Sie erinnert sich daran, wie die Show zunächst Millionen begeisterte, sich während der Pandemie aber einen Shitstorm nach dem nächsten einfing: Etliche Zuschauer nahmen die Folgen gnadenlos auseinander und machten ihrem Ärger über fragwürdige Szenen in den sozialen Medien Luft. Gemeinsam mit Kollegen wie Jay Manuel, J. Alexander, Fotograf Nigel Barker (53) und Produzent Ken Mok sowie ehemaligen Teilnehmerinnen spricht die Schöpferin der US-Show laut E! Online nun darüber, wie sie heute über die extremen Umstylings, bizarren Fotoshootings und folgenschweren Entscheidungen denkt.

In "Reality Check" werden die umstrittensten Momente neu aufgerollt. So zum Beispiel die "Rassentausch"-Challenge, die in Staffel 4 für Ärger unter den Fans gesorgt hat. Bei diesem Fotoshooting wurden die Kandidatinnen als unterschiedliche Ethnien inszeniert, indem man sie mit deutlich dunklerem Make-up schminkte. Creative Director Jay erinnert sich in der Doku daran, wie unwohl er sich am Set fühlte. "Wenn man genau hinsieht, erkennt man es in meinem Gesicht", sagt er Berichten zufolge in der Doku. Er habe dann aber "doppelt geschluckt" und seinen Job durchgezogen. Tyra räumt ein, dass sie diese Entscheidung damals nicht als problematisch empfunden habe: Sie sei "in ihrer eigenen kleinen Blase" gewesen und habe geglaubt, so zeigen zu können, "dass Braun und Schwarz schön sind". Erst die heftigen Reaktionen der Zuschauer hätten ihr klargemacht, wie sehr sie danebenlag. Auch ihr legendärer Wutausbruch gegen Kandidatin Tiffany Richardson aus derselben Staffel wird in der Doku noch einmal aufgearbeitet. Tyra sagt über sie: "Dieses Mädchen war mein Herz."

Abseits der bekannten TV-Bilder wirft die Doku auch einen Blick auf das Gefüge hinter den Kulissen. Tyra wirkt an mehreren Stellen emotional, etwa wenn sie einräumt, wie sehr sie die Mischung aus Fan-Liebe und Fan-Wut getroffen hat. Über manche Themen möchte sie aber auch nicht sprechen – etwa darüber, dass sie Jay angeblich die kalte Schulter gezeigt haben soll, nachdem er ihr mitteilte, die Show nach Staffel 8 verlassen zu wollen.

Für langjährige ANTM-Fans ist die Reise zurück zu den Anfängen ein Blick auf ein anderes Medienzeitalter, in dem Castingshows gnadenloser zugeschnitten waren und Social-Media-Debatten noch nicht jeden Schritt begleiteten. Viele der Beteiligten erzählen, wie sie damals als eingeschworener Kreis durch die lange Produktionszeit zusammenwuchsen. Währenddessen erinnern sich die Kandidatinnen daran, wie es für sie war, erstmals über längeren Zeitraum so weit weg von Zuhause zu sein.

Getty Images Tyra Banks, Model

Getty Images Tyra Banks, Juni 2022 in New York

Getty Images Tyra Banks, Topmodel

Getty Images Tyra Banks, Model