Nach toxischer Diätkultur: So ernährt sich Tyra Banks heute

Tyra Banks (52) war 15 Jahre lang das Gesicht von America's Next Topmodel – einer Show, die zwar vorgab, die Definition von Schönheit zu erweitern, aber oft toxische Diätkultur und Body Shaming verstärkte. Inzwischen hat sich für die 52-Jährige vieles verändert. Sie hat eine Eiscreme-Marke gegründet, Bücher geschrieben und die Kontroversen der Show in der Netflix-Dokumentation "Reality Check: Inside America's Next Topmodel" thematisiert. Vor allem aber hat sich ihr Verhältnis zum Essen grundlegend gewandelt. "Ich habe das Gefühl gehabt, dass mein Körper nicht mir gehört", verriet sie 2018 gegenüber dem Magazin People. Heute glaubt das Model nicht mehr an Diäten und zählt keine Kalorien, sondern konzentriert sich darauf, sich wohlzufühlen.

Zum Frühstück startet Tyra mit einem schwarzen Kaffee, für den sie aromatisierte Bohnen verwendet – etwa solche, die in Vanille oder Karamell eingeweicht wurden. Sirup oder Milchpulver kommen ihr jedoch nicht in die Tasse. Dazu gibt es einen Bagel, den sie halbiert und dessen Inneres sie aushöhlt, sodass nur noch die Schale übrig bleibt. Diese füllt sie wie einen "Wassergraben" mit einer großen Portion Frischkäse und erwärmt das Ganze in der Mikrowelle, bis es schön cremig ist. Mittags bleibt der vielbeschäftigten Unternehmerin oft keine Zeit für eine richtige Mahlzeit, weshalb sie auf eine Snackbox setzt, in der sich natürliches Lakritz, Bohnen-Chips, Mais-Chips und Blumenkohl-Puffs befinden. "Ich bin verrückt nach Cashewkernen. Sie sind so reichhaltig und lecker für mich", schrieb sie auf Instagram.

Abends wird es bei Tyra richtig genussvoll. Gemeinsam mit ihrem Sohn und ihrem Freund macht sie gerne Geschmackstests verschiedener Restaurants, bei denen sie dieselben Gerichte bestellt und bewertet – meist Burger oder mexikanisches Essen. "Beim Abendessen liebe ich es, etwas Besonderes und ein bisschen Genussvolles zu machen", erzählte sie in einem Video für Harper's Bazaar. Wenn sie doch mal kocht, bereitet sie ihre "Sriracha-Ahorn-Speck-Jerky-Süßigkeit" zu: geräucherten Speck, den sie in eine Mischung aus künstlichem Ahornsirup und Sriracha taucht, mit grob gemahlenem Pfeffer würzt und im Ofen karamellisiert, bis er fast wie Süßigkeit schmeckt. Zum Dessert gibt es natürlich ihr eigenes Eis von ihrer Marke SMiZE & DREAM, die sie 2024 lanciert hat. "Eines meiner Lieblingsdinge auf der Welt ist Eiscreme", schwärmte sie im Netz.

Anzeige Anzeige

Imago Tyra Banks, Model

Anzeige Anzeige

Getty Images Tyra Banks im Juni 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Tyra Banks, Supermodel