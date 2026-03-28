Miss J. Alexander hofft auf Versöhnung mit Tyra Banks

Miss J. Alexander befindet sich in der Genesung, nachdem er 2022 einen heftigen Schlaganfall erlitten hat. Obwohl er seither von vielen Prominenten Unterstützung erhalten hat, fehlt ausgerechnet eine wichtige Person: Tyra Banks (52). Das Model und die "America's Next Top Model"-Schöpferin hat sich seit dem medizinischen Vorfall weder bei ihm gemeldet noch ihn besucht oder eine Nachricht geschickt. Trotz dieser Funkstille zeigt sich Miss J versöhnlich. Wie Quellen gegenüber TMZ berichten, hegt er keinerlei Groll oder negative Gefühle gegenüber Tyra, obwohl das Ausbleiben jeglicher Kontaktaufnahme nach seinem Schlaganfall schmerzhaft für ihn gewesen sein dürfte.

Stattdessen signalisiert Miss J. Gesprächsbereitschaft und Hoffnung auf eine Aussöhnung. Insiderquellen bestätigen dem Portal, dass er offen dafür sei, die zerrüttete Beziehung zu kitten, sofern Tyra den ersten Schritt mache und sich bei ihm melde. Miss J. bleibe zuversichtlich, dass sie ihre Differenzen beilegen können. Bereits im vergangenen Monat hatte er öffentlich gemacht, dass er noch immer auf einen Besuch von Tyra warte und sich durch deren Vernachlässigung verletzt fühle. Während sie sich nicht gemeldet hat, erhielt er nach seinem Schlaganfall Besuch von anderen prominenten Persönlichkeiten, darunter Angela Bassett, Alfre Woodard und George Lopez. Auch seine ehemaligen "America's Next Top Model"-Kollegen Jay Manuel und Nigel Barker kamen vorbei.

Die besondere Verbindung zwischen Miss J. Alexander und Tyra geht weit zurück. Kennengelernt haben sich die beiden, als Tyra noch ein Teenager war und ihre Karriere als Model gerade erst Fahrt aufnahm. Später wurden sie vor allem durch "America's Next Top Model" zu einem eingespielten TV-Duo, das angehenden Models mit strengen, aber oft humorvollen Kommentaren den Weg über den Laufsteg zeigte. Abseits der Kameras galten die beiden in der Branche lange als vertraute Weggefährten, die viele Jahre miteinander verbrachten und zahlreiche Fashionprojekte teilten. Wie ihr persönliches Verhältnis nach der aktuellen Funkstille weitergeht, liegt nun vor allem in den Händen der einstigen Showchefin.

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Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Miss J. Alexander und Tyra Banks

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Getty Images Miss J. Alexander bei der Bibhu-Mohapatra-Show während der New York Fashion Week in den Spring Studios, 15. Februar 2022

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Getty Images Tyra Banks, Model