Fran Drescher schwärmt von Ex-Mann Peter Marc Jacobson

Auch nach der Trennung kann man beste Freunde bleiben – das beweist Fran Drescher (68), die ihr Single-Dasein genießt. Die Schauspielerin, bekannt als Star der Kultserie Die Nanny, schwärmt in einem Interview mit dem Magazin Ok! von ihrem Ex-Mann Peter Marc Jacobson. Trotz ihrer Scheidung im Jahr 1999 bezeichnet sie ihn noch immer als wichtigen Teil ihres Lebens: "Ich denke, wir sind Seelenverwandte, ohne Frage. Auch wenn unsere Ehe endete, blieben die stärksten Teile unserer Beziehung bestehen." Noch heute reisen die beiden gemeinsam, verbringen Zeit miteinander und arbeiten zusammen – und das ganz bewusst. "Jetzt, wo wir glücklich geschieden sind, lassen wir einander Freiraum."

Fran, die dieses Jahr zu Gast beim Wiener Opernball war, schätzt es auch heute noch sehr, dass sie sich die nötige Freiheit zugestanden haben. Die Ehe sei zu eng und zu abhängig gewesen: "Damals war es immer: 'Was willst du essen? Welchen Film sollen wir sehen?' Es wurde zu viel. Ich fühlte mich eingeengt." Heute hingegen geben sie einander Raum. "Wenn wir uns gegenseitig auf die Nerven gehen, sagen wir einfach: 'Lass uns etwas Abstand nehmen.'" Peter hatte die Scheidung zunächst nicht gewollt, doch erst der Abstand ermöglichte es ihm, seinen eigenen Weg zu finden. Er outete sich nach der Trennung als schwul. "Jetzt lebt er ein viel authentischeres Leben, und wir sind beide glücklicher deswegen", resümiert Fran. Gemeinsam schufen die beiden sogar die TV-Serie "Happily Divorced", die auf ihren realen Erlebnissen basiert.

Fran hatte im Jahr 2000 nach einer jahrelangen Odyssee durch Arztpraxen die Diagnose Gebärmutterkrebs im ersten Stadium erhalten – acht verschiedene Ärzte hatten sie zuvor falsch diagnostiziert. Ausgerechnet diese Erkrankung habe sie und Peter wieder einander nähergebracht: "Als er erfuhr, dass ich Krebs hatte, weinte er einfach. Er wollte wieder in meinem Leben sein, egal auf welche Weise." Heute engagiert sich die Schauspielerin für ihre Non-Profit-Organisation Cancer Schmancer, die sich auf die Ursachenforschung bei Krebserkrankungen spezialisiert hat. Parallel dazu feiert sie einen Erfolg als Markenbotschafterin von Laura Geller: Der Spackle Skin Perfecting Primer der Kosmetikmarke erhielt das Siegel der National Eczema Association – als einer der ersten Make-up-Primer überhaupt. "Ich könnte niemals Botschafterin für ein Produkt sein, hinter dem ich nicht stehe", betont Fran.

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Getty Images Peter Marc Jacobson und Fran Drescher auf einer Party in NYC im Mai 2019

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Getty Images Fran Drescher beim 68. Wiener Opernball in der Staatsoper in Wien

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Getty Images Fran Drescher bei der Premiere von "Marty Supreme" in New York

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