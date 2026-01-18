Fran Drescher: Am Set wollte Timothée keine Freundschaft

Fran Drescher (68) plaudert aus dem Nähkästchen: In "Marty Supreme" spielt die Kultschauspielerin die Mutter von Timothée Chalamet (30) – und schwärmt im Gespräch mit dem Magazin People von ihrem berühmten Filmpartner. Am Set habe sie sich mit dem Hollywoodstar anfreunden wollen, erzählt sie lachend. Doch Timothée habe daran wenig Interesse gezeigt. "Er ist entzückend", sagt Fran über ihren Leinwandsohn. "Es ist nicht so, dass er mein bester Freund sein wollte. Obwohl ich dafür offen gewesen wäre", räumte sie dann ein. Sie könne ihm das aber nicht übelnehmen, schließlich lebe er gerade seinen Traum. Die Komödie läuft derweil bereits im Kino und sorgt für Gesprächsstoff.

Im Interview legt die Schauspielerin nach und hebt Timothées Fähigkeiten hervor. Er sei "sehr, sehr talentiert", sagt sie und ergänzt, sie sei schon lange Fan: "Ich mag alles, was er macht. Ich war begeistert, als ich als seine Mutter besetzt wurde." Den Job in "Marty Supreme" verdanke sie dabei ihrer Rolle während des Schauspielerstreiks 2023, den sie als SAG-AFTRA-Präsidentin anführte. Regisseur Josh Safdie habe sie regelmäßig angerufen, um den Stand der Verhandlungen zu erfahren. "Das hat uns zu Freunden gemacht, weil ich immer ans Telefon ging", erinnert sich Fran. Safdie habe außerdem gemeint, Fran und Timothée sähen ein bisschen ähnlich aus und er wolle eine neue Tiefe aus ihr herausholen: "Ich weiß, dass du das in dir hast." Für Fran sind das die Worte eines Regisseurs, "wie man ihn liebt". Währenddessen sammelt Timothée Preise für seine Rolle als legendärer Tischtennisstar und sorgt bereits für Oscar-Geflüster.

Privat zeigt sich der Schauspieler ebenso gelöst. Timothée ist seit drei Jahren mit Reality-Star Kylie Jenner (28) liiert und nutzte jüngst die Bühne der Critics’ Choice Awards für eine seltene Liebeserklärung. "Und zum Schluss sage ich: Danke an meine Partnerin seit drei Jahren", rief er von der Bühne und fuhr fort: "Danke für unser Fundament. Ich liebe dich. Ich könnte das ohne dich nicht schaffen. Danke von ganzem Herzen." Fran, die sich am Set gerne kumpelhaft um ihre Kollegen kümmert, ist für ihren direkten Humor und ihr warmes Auftreten bekannt. Dass sie bei den Dreharbeiten zwar Nähe suchte, Timothée aber lieber in seiner eigenen Zone blieb, passt zu zwei Profis mit unterschiedlichen Arbeitsrhythmen – und zu einer freundlichen Anekdote, die hinter den Kulissen eines viel beachteten Leinwandduos entstanden ist.

Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Fran Drescher und Timothée Chalamet

Getty Images Fran Drescher, SAG-AFTRA-Präsidentin

Getty Images Timothée Chalamet mit seinem Golden Globe als Bester Hauptdarsteller (Musical/Komödie) für "Marty Supreme" in Beverly Hills, 11. Januar 2026