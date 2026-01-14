Fran Drescher möchte aus egoistischen Gründen Single bleiben

Fran Drescher (68) spricht Klartext: Die Schauspielerin erklärt, warum sie aktuell Single ist – und das auch ganz bewusst bleiben möchte. Im Interview mit People sagt Fran, neue Beziehungen seien ihr schlicht zu viel Aufwand, und sie habe keine Lust mehr auf endlose Alltagsverhandlungen. "Egoistischerweise möchte ich keine Kompromisse mehr eingehen. Ich möchte nicht mehr über alles verhandeln – was wir zum Abendessen essen, welchen Film wir schauen, welche Serie wir im Bett anschauen", gesteht sie.

Die Komikerin verrät auch noch ein paar mehr Gründe für ihren aktuellen Single-Flow. "Mit jemand Neuem anzufangen, ist viel Arbeit", sagt Fran. Früher habe sie in Beziehungen oft zurückgesteckt, "weil ich von Natur aus umsorgend bin". Je länger sie allein lebe, desto weniger wolle sie verhandeln. Nähe hat sie trotzdem in ihrem Leben: Mit Ex-Mann Peter Marc Jacobson, den sie als Teenager kennenlernte, 1999 nach ihrer Trennung aber als Freund behielt, verbindet sie eine tiefe Verbundenheit. "Wir sind Seelenverwandte", so Fran gegenüber dem Magazin. Sie schreiben zusammen, mischen sich in die Projekte des anderen ein und gelten in ihrem Umfeld weiterhin als Familie.

Privat setzt Fran auf Gelassenheit und kleine Freuden. "Es ist eine tägliche Übung", beschreibt sie ihre Entscheidung für Lebensfreude. Wenn die Laune kippt, erinnert sie sich: "Nichts ist so wichtig, komm dir nicht selbst in die Quere." Glück findet die TV-Ikone bei Hund Angel, beim Kochen und Blumenstecken, in Museen, Theatern, Kinos, Konzerten – und in Restaurants. Dabei komme ihr auch ihr Ruhm gelegen, wie sie humorvoll erzählt: "Sobald ich lese, 'das ist das schwerste Restaurant Amerikas, um einen Tisch zu bekommen', teste ich die Kraft von Fran." Während ihre Mode aus "Die Nanny" dank junger Stars wieder strahlt, zeigt Fran im Alltag eine bodenständige Seite – unabhängig, zugewandt und ganz bei sich.

Anzeige Anzeige

Getty Images Fran Drescher bei der Premiere von "Marty Supreme" in New York

Anzeige Anzeige

Getty Images Fran Drescher bei einer Party in NYC im Januar 2020

Anzeige Anzeige

Getty Images Fran Drescher im September 2025