Fran Dreschers Opernball-Look war ein echtes Schnäppchen

Fran Drescher (68) hat den Wiener Opernball 2026 auf ihre ganz eigene Art gerockt – und das überraschend bodenständig. In der traditionsreichen Staatsoper in Wien erschien die Schauspielerin, bekannt aus der Kultserie Die Nanny, nicht etwa im erwarteten Prinzessinnenkleid, sondern in einem strengen, hoch eleganten All-Black-Zweiteiler von Dolce & Gabbana. Gemeinsam mit anderen prominenten Gästen schritt Fran über die Feststiege, posierte für die Fotografen und zog mit ihrem Look sofort alle Blicke auf sich. Der Clou: Ihr kompletter Opernball-Auftritt soll rund 3.750 Euro gekostet haben – für dieses Parkett fast schon ein Modeschnäppchen.

Der Look selbst war ein Statement gegen zu viel Tüll und Glitzer: Fran trug einen schwarzen Blazer aus Wollmischung mit edlem Satinbesatz, dazu einen langen schwarzen Maxirock, ebenfalls von Dolce & Gabbana. Während das Modell im Handel eigentlich in einer Midi-Version angeboten wird, erschien die TV-Ikone in einer bodenlangen, für den Ball maßgeschneidert wirkenden Variante, die perfekt zum strengen Dresscode passte. Damit blieb das Set klar als Designer-Look erkennbar, wirkte aber durch den reduzierten Schnitt modern und lässig. Im Vergleich zu anderen Stargästen, deren Roben schnell in den fünfstelligen Bereich gehen, setzte Fran damit ein modisches Ausrufezeichen ohne Übertreibung – Glamour zum vergleichsweise moderaten Preis.

Für Fans ist der Look ein stimmiger Bruch mit der Erinnerung an Fran Fine, die in "Die Nanny" für wilde Prints, enge Silhouetten und schillernde Farben stand. Abseits des Sets pflegt die Schauspielerin seit Jahren eine Vorliebe für klare Linien und selbstbewusste Auftritte, bei denen Haltung und Präsenz wichtiger sind als überbordender Pomp. Bei öffentlichen Events zeigt die Schauspielerin oft, wie sehr sie Bühne und Publikum liebt, nimmt sich auf dem roten Teppich Zeit für Fotos und kurze Plaudereien und strahlt dabei die Vertrautheit einer alten Bekannten aus. Dass sie in Wien auf Understatement mit Glamour-Finish setzte, passt zu ihrer Persönlichkeit: nahbar, präzise, ikonisch.

Getty Images Fran Drescher beim 68. Wiener Opernball in der Staatsoper in Wien

Getty Images Fran Drescher bei der Premiere von "Marty Supreme" in New York

Getty Images Fran Drescher im September 2025