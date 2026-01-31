"The Nanny"-Fran Drescher besucht den Wiener Opernball

Fran Drescher (68) kommt zum Wiener Opernball – und verspricht Glamour. Die Schauspielerin, bekannt aus der Kultserie Die Nanny, wird auf Einladung von Jacqueline Lugner am 12. Februar in der Staatsoper erwartet. Zuvor schaut Fran bereits am 11. Februar in der "Lugner City" vorbei, wo ihr Auftritt offiziell angekündigt wurde. Das Einkaufszentrum, das Jacqueline laut Bild mittlerweile als Geschäftsführerin leitet, bestätigte die Sensation auf Instagram. In einem Videoclip richtet Fran das Wort an ihre Fans und jubelt: "Ratet mal? Ich komme nach Wien." Sie freue sich darauf, die Stadt zu besuchen und alle auf dem Opernball zu treffen: "Ich kann es kaum erwarten, alle in einer meiner Lieblingsstädte der Welt zu sehen." Mit dem Gastspiel setzt Jacqueline die Tradition fort, internationale Stars an die Donau zu holen.

Der Auftritt von Fran ist Teil eines prominent besetzten Opernball-Kapitels. Neben der "Die Nanny"-Ikone hat sich auch "Basic Instinct"-Star Sharon Stone (67) angekündigt, die den Ball an der Seite von Konditor Karl Guschlbauer besucht. Die Hollywood-Kollegin schwärmt in einem Statement, publiziert von spot on news: "Der Opernball ist eine Veranstaltung von Weltruf und die Oper ein magischer Ort. Ich freue mich sehr darauf, in diese Welt eintauchen zu dürfen." Für Jacqueline ist es der erste große Stargast-Coup nach dem Tod ihres Vaters, dem bekannten Baulöwen Richard Lugner (†91), der den Ball über Jahrzehnte mit Namen wie Joan Collins (92), Paris Hilton (44), Sophia Loren (91) oder Pamela Anderson (58) in die internationalen Schlagzeilen brachte.

Fran, die mit ihrem markanten Lachen mit dem Start der Sitcom im Jahr 1993 Kultstatus erreichte, pflegt seit Jahren einen besonderen Draht zu ihrem Publikum, ob auf dem roten Teppich oder im Austausch mit ihren Fans. Vor allem ihren Kampf gegen Gebärmutterhalskrebs – die Diagnose erhielt sie im Jahr 2000 – thematisierte sie öffentlich. Der Schmerz, keine eigenen Kinder zu bekommen, saß tief, wie sie im Interview mit dem Magazin People verriet. Richard war es indes vergönnt, Vater von gleich vier Kindern zu werden. Mit Jacqueline hat er eine Tochter, die seine Tradition auch nach seinem Ableben 2024 weiter lebendig hält. Für viele Besucherinnen und Besucher des legendären Balls ist die Begegnung mit den Stars deshalb mehr als ein Foto – es ist ein Moment zum Erinnern.

Getty Images Fran Drescher, Schauspielerin

Chris Emil Janßen / ActionPress Jacqueline und Richard Lugner beim 20 Golden Years of Movie meets Media-Event in Hamburg

Getty Images Paris Hilton und Richard Lugner auf dem Wiener Opernball 2007