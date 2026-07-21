So düster war es am Set von "Unsere kleine Farm" wirklich

Alison Arngrim (64) spricht offen darüber, wie düster es hinter den Kulissen von Unsere kleine Farm wirklich zuging. In dem Podcast "Here's What Happened" erinnert sich die Schauspielerin an die Dreharbeiten der 70er-Jahre-Serie in Kalifornien und schildert eine Set-Atmosphäre, die eher an "Mad Men" als an eine Familienserie erinnerte. Während sie als Teenager Nellie Oleson spielte, hätten viele Erwachsene um sie herum geraucht, getrunken und gefeiert – auch Serienmacher Michael Landon (†54) und zahlreiche Crewmitglieder seien laut Alison mittendrin gewesen. Trotz der krassen Zustände stand sie mit ihren jungen Kolleginnen damals täglich vor der Kamera.

Im Gespräch beschreibt Alison eine echte Old-Hollywood-Mentalität am Set. "Die kamen aus einer Ära, in der jeder geraucht und ständig getrunken hat", erklärt sie im Podcast. Die Kinder hätten zwar keine Zigaretten angerührt, doch Michael und viele andere hätten Marlboro um Marlboro gepafft. Laut der Comedienne wurden am Tag gleich mehrere Kisten Bier geleert, bei Bedarf sei einfach Nachschub besorgt worden. Michael habe sogar zwischendurch "einen Shot Whiskey" genommen, während er als Familienvater Charles "Pa" Ingalls vor der Kamera stand. Nach Drehschluss sei es dann an einer improvisierten Bar weitergegangen, wo die älteren Stars und Crewmitglieder den Abend mit noch mehr Drinks ausklingen ließen. Zusätzlich hätten Manager und Agenten versucht, die jungen Darstellerinnen gegeneinander auszuspielen und ihnen eingeredet, sie sollten keine Freundinnen sein.

Trotz dieses Konkurrenzdrucks erinnert sich Alison vor allem daran, dass die Mädchen hinter den Kulissen letztlich zusammenhielten. "Es ist ein Wunder, dass wir uns so gut verstanden haben und die sieben Jahre ohne größere Katastrophen überstanden haben", meint sie rückblickend im Podcast. Heute kehrt die ehemalige Kinderdarstellerin in einer neuen Rolle zu dem Kultformat zurück: Im Netflix-Reboot von "Unsere kleine Farm" spielt sie Ida, eine mysteriöse Waldfrau, die die Ingalls-Mädchen mit einem gruseligen Lagerfeuerabend in die Irre führt. In einem Interview mit Tudum schwärmt Alison, die Figur sei "eine verrückte Frau im Wald" gewesen – genau die Art Rolle, auf die sie Lust hatte. Ihre einstige Serienfigur Nellie übernimmt im Reboot nun Only Murders in the Building-Darstellerin Willa Dunn, über deren Verpflichtung Alison sich begeistert zeigt. Die Figur taucht erst in der zweiten Staffel der Netflix-Adaption auf.

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Getty Images Alison Arngrim und Bob Marsic in einer Szene aus "Unsere kleine Farm", 1977

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Getty Images Alison Arngrim bei den Academy of Magical Arts Awards im Avalon Hollywood, 11. April 2010

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Eric Zachanowich / Netflix Crosby Fitzgerald als Caroline Ingalls, Alice Halsey als Laura Ingalls, Skywalker Hughes als Mary Ingalls und Luke Bracey als Charles Ingalls in Folge

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