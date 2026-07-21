Influencer Julyan Pohl fuhr fünf Jahre ohne gültigen Lappen

Ein Unfall mit Blechschaden hat für Influencer Julyan Pohl jetzt unerwartete Folgen. Wie der gebürtige Schweizer nun auf Instagram erzählt, sei die Polizei nach dem Zusammenstoß auf seine Fahrerlaubnis aufmerksam geworden. Ein Beamter habe ihm erklärt, dass sein Schweizer Führerschein in Deutschland längst nicht mehr gültig sei. "Ihr könnt euch vorstellen, wie geschockt ich war", berichtet Julyan laut Bild. Nach seinem Umzug nach Deutschland hätte er seinen Führerschein innerhalb von sechs Monaten umschreiben lassen müssen – das habe er jedoch versäumt.

"Ich bin die letzten 5 Jahre ohne gültigen Führerschein Auto gefahren", erklärt Julyan. In dieser Zeit hatte er zwei Autos angemeldet und war nach eigener Aussage "locker 20 Mal kontrolliert" worden, ohne dass jemals jemand etwas bemerkt hatte. Erst nach dem Unfall habe ihn ein Polizist auf die Regelung hingewiesen. Der Beamte habe ihm sogar erklärt, dass das Gesetz vielen Menschen überhaupt nicht bekannt sei. Inzwischen habe Julyan die Umschreibung seines Führerscheins eingeleitet und warnt auf Instagram: "Wenn ihr also aus dem Ausland kommt, bitte schreibt euren Führerschein um."

Für den Influencer könnte der Vorfall laut Bild nun dennoch ernsthafte Konsequenzen haben. Fahren ohne Fahrerlaubnis kann mit einer Geldstrafe oder sogar einer Freiheitsstrafe von bis zu einem Jahr geahndet werden. Wie Julyan selbst erklärt, werde nun strafrechtlich gegen ihn ermittelt und er wolle seinen Followern schon bald ein Update geben. Während der Influencer nun auf die Entscheidung der Behörden wartet, zeigt sein Fall erneut, dass Verkehrsverstöße auch vor Prominenten nicht Halt machen. Erst kürzlich geriet etwa Oliver Kahn (57) wegen eines Geschwindigkeitsverstoßes in die Schlagzeilen und musste seinen Führerschein vorübergehend abgeben.

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Imago Julyan Pohl bei der 1Live Krone, 2025

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Imago Julyan Pohl, Influencer

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Getty Images Oliver Kahn, ehemaliger Nationaltorwart

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Wie kommt Julyans Insta-Statement bei euch an? Verantwortungsvoll! Gut, dass er offen darüber spricht. Schwieriges Thema! Er hätte sich früher informieren müssen. Ergebnis anzeigen