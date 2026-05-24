Trotz Gesundheitskrise: Plant Phil Collins ein Comeback?

Phil Collins (75) meldet sich mit vorsichtig optimistischen Worten zurück. In einem Interview mit der britischen Morgenshow "BBC Breakfast" sprach der Sänger über seinen aktuellen Gesundheitszustand – und überraschte dabei mit einer ermutigenden Aussage: "Ich bin jetzt gesünder, als ich es seit ziemlich langer Zeit war." Gleichzeitig verriet Phil, ob er in Zukunft wieder auf die Bühne zurückkehren könnte – und ob er überhaupt neue Musik plant.

Im TV-Interview schildert der frühere Genesis-Frontmann, wie sehr ihn die gesundheitlichen Probleme der vergangenen Jahre ausgebremst haben. Nach einer Rückenverletzung und massiven Nervenschäden kann Phil seit Langem nicht mehr selbst Schlagzeug spielen. Bei der letzten Genesis-Tour 2022 übernahm sein Sohn Nic die Drums, während er nur noch am Mikrofon stand. Dazu kamen mehrere Operationen am Knie, Schwierigkeiten beim Gehen und schwere Nierenprobleme, wegen derer er monatelang im Krankenhaus war und seitdem rund um die Uhr von einer Pflegekraft betreut wird. Trotzdem gibt sich der Musiker optimistisch, wieder auf die Bühne zurückzukehren. "Ob ich wirklich noch einmal auftreten würde... das würde ich in Erwägung ziehen, ja", sagte er. Zu Hause sammelt er laut eigener Aussage ständig Textideen. Einige Songs seien bereits halb fertig, andere sogar komplett geschrieben.

Noch müssen sich Fans jedoch gedulden. Zwar wird Phil im November in Los Angeles in die Rock and Roll Hall of Fame für seine Solokarriere aufgenommen, doch einen Auftritt bei der feierlichen Gala lehnte er ab. Er sei dafür schlicht nicht "in Form", sagte der Brite. "Man muss dafür topfit sein. Man kann nicht einfach auf die Bühne gehen. Man muss proben, und wenn man längere Zeit nicht gesungen hat, ist die Stimme angeschlagen, und das ist dann auch nicht gut. Also mache ich es lieber nicht", erklärte er seine Gründe für die Absage. Dennoch lässt sich der Musiker ein Hintertürchen offen und möchte sich noch nicht gänzlich von der Bühne verabschieden. Auch wenn es bislang keinen festen Plan für ein neues Album oder konkrete Tourdaten gibt, können Fans also auf ein Comeback des Sängers hoffen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Phil Collins, Oktober 2018

Anzeige Anzeige

Getty Images Phil Collins bei der letzten Genesis-Tour, März 2022

Anzeige Anzeige

Getty Images Phil Collins, Sänger