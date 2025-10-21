Festnahme in Dubai: ApoRed ist in Kontakt mit Simon Desue

Der erfolgreiche Social-Media-Star Simon Desue (34) wurde Mitte September in Dubai festgenommen – ein Fall, der weiterhin große Aufmerksamkeit in Deutschland auf sich zieht. Der Vorwurf lautet auf Drogenbesitz, ein schwerwiegendes Delikt in dem Golfstaat. Gemeinsam mit einem befreundeten Model wurde Simon bei einer Polizeiaktion festgenommen und sitzt seither in Haft. Nun hat sich erstmals ApoRed, ein enger Freund des Influencers, öffentlich zu Wort gemeldet und bestätigt, dass er telefonisch mit ihm in Kontakt steht. Trotz der ernsten Situation zeigt sich ApoRed zuversichtlich, dass Simon Desue die Angelegenheit bald hinter sich lassen kann.

In einem TikTok-Video erklärte ApoRed, dass Simon weder Konsument noch abhängig sei und nach seiner Aussage keinerlei Verbindung zu Drogen habe. Vielmehr sei er offenbar zufällig in eine unglückliche Situation geraten, in die auch andere Personen verwickelt gewesen seien. Weitere Details wollte ApoRed aus rechtlichen Gründen nicht nennen. Der Influencer kümmert sich währenddessen um Simons Angelegenheiten – darunter seine Haustiere und andere Verpflichtungen – und zeigte sich sichtlich betroffen von der Situation. "Ich bete zu Gott, dass er relativ schnell wieder rauskommt", sagte er.

Die Festnahme von Simon Desue hat unter seinen Fans große Besorgnis ausgelöst – insbesondere, weil Drogenvergehen in Dubai mit drastischen Strafen geahndet werden. Bei der Polizeirazzia, in deren Verlauf Simon verhaftet wurde, soll Berichten zufolge eine größere Menge einer verbotenen Substanz sichergestellt worden sein. In den Vereinigten Arabischen Emiraten gelten strenge Gesetze: Schon der Besitz kleinster Mengen kann hohe Geldstrafen oder mehrjährige Haftstrafen nach sich ziehen. Für Simon, der sich als Social-Media-Star oft mit Luxus und seinem Leben in Dubai präsentierte, bedeutet diese Entwicklung einen herben Einschnitt. Fans und Freunde hoffen nun, dass die Angelegenheit ein glimpfliches Ende nimmt.

Getty Images ApoRed im Dezember 2015

Instagram / simondesue Simon Desue im August 2023

Instagram / simondesue Simon Desue im Juli 2020

