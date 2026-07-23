Robert Pattinson hielt Matt Damon für einen Psychopathen

Robert Pattinson (40) hat jetzt eine kuriose Set-Geschichte von "Die Odyssee" ausgepackt: Während der Dreharbeiten hörte der Schauspieler plötzlich laute Schreie aus dem Trailer von Matt Damon (55) und dachte im ersten Moment, sein sonst so freundlicher Kollege sei in einen heftigen Streit geraten. In einem Interview mit MTV UK schilderte Robert, wie alarmiert er von den Geräuschen gewesen sei. Er habe in dem Moment gedacht, Matt sei "ein kompletter Psychopath".

Wie Robert weiter berichtete, habe ihn die Lautstärke aus Matts Trailer regelrecht verunsichert. Er sei auf dem Set unterwegs gewesen, als er plötzlich die wütend klingenden Rufe hörte und sich fragte, mit wem der Hollywoodstar sich so anlegen könnte. Dass Matt in der Branche als besonders zugänglich und höflich gilt, machte die Situation für Robert umso irritierender. Die Auflösung folgte erst, als deutlich wurde, dass die Schreie zu einer Übung gehörten: Matt steigerte sich offenbar tief in seine Rolle für "Die Odyssee" hinein und probte in seinem Trailer besonders intensive Szenen.

Kurz vor der britischen Premiere von Christopher Nolans (55) "Die Odyssee" sorgte Robert auch abseits der Trailer-Schrei-Story für Schlagzeilen. Auf dem roten Teppich zog er im Interview mit MTV einen überraschenden Twilight-Vergleich. Er setzte seinen Charakter Antinous mit Jacob Black gleich, den Taylor Lautner (34) damals gespielt hatte. Denn wie Jacob einst um Bella kämpfte, machte Antinous in "Die Odyssee" Penelope den Hof, die von Anne Hathaway (43) gespielt wird.

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Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Robert Pattinson und Matt Damon

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Getty Images Stars bei der Weltpremiere von "The Odyssey" im Odeon Luxe Leicester Square in London

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Imago Szene aus "Die Odyssee" mit Matt Damon

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