Yasin und Samira waren nach "Prominent getrennt" ein Paar

Beim großen Wiedersehen von Prominent getrennt lassen Samira Cilingir (29) und Yasin Cilingir (35) die turbulente Zeit in der Show Revue passieren – und machen dabei eine überraschende Beichte. In der Runde mit Moderatorin Charlotte Engelhardt (48) erzählen die Realitystars, dass sie sich nach den Dreharbeiten tatsächlich noch einmal aufeinander eingelassen haben. Die Zeit in der Villa der Verflossenen habe sie einander wieder nähergebracht, weil sie dort endlich ungestört reden konnten – etwas, das zu Hause mit den gemeinsamen Kindern oft zu kurz gekommen sei. Dennoch habe es am Ende wieder nicht gereicht.

Im Gespräch schildert Samira, dass sie und Yasin ursprünglich mit einer ganz konkreten Hoffnung zu "Prominent getrennt" gegangen waren. Sie wollten lernen, gesünder miteinander zu kommunizieren und zumindest für ihre Kinder einen respektvollen Umgang zueinander zu finden. Nach dem Format nutzten sie den neu gewonnenen Draht zueinander und starteten einen neuen Liebesversuch, der sogar einige Monate hielt. Doch dann seien sie "wieder in die alten Muster gefallen": "Wir haben es nach 'Prominent getrennt' noch einmal versucht, und das hat auch ein paar Monate gehalten, bis wir wieder in die alten Muster gefallen sind, und da haben wir einfach gemerkt, es geht nicht. Der Respekt war einfach nicht mehr da."

Yasin räumte beim Wiedersehen außerdem ein, dass sein eigenes Verhalten ein großes Problem in der Beziehung gewesen sei – betonte aber, dass eine echte Veränderung ihre Zeit brauche. Ganz loslassen kann er offenbar noch nicht: Auf Nachfrage von Moderatorin Charlotte Engelhardt ließ er ein Hintertürchen offen und gab zu, dass man vielleicht irgendwann doch wieder zueinander finden könnte. "Die Zeit wird uns zeigen, wo es hinführt", so Yasin. Über die Scheidung haben die beiden zumindest nicht mehr gesprochen.

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RTL Yasin und Samira Cilingir bei "Prominent getrennt" 2026

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RTL Samira und Yasin Cilingir bei "Prominent getrennt"

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Imago Yasin und Samira Cilingir beim Fame Fighting 2 im Maritim Hotel Bonn am 09.11.2024