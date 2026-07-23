Zehn Jahre nach Unfall: Miriam Höller findet deutliche Worte

Miriam Höller (39) blickt zehn Jahre nach einem dramatischen Einschnitt in ihrem Leben offen auf ihre schwerste Zeit zurück. Die Moderatorin und ehemalige Stuntfrau teilte jetzt auf Instagram ein sehr persönliches Video, in dem sie auf das Jahr 2016 zurückschaut. Damals brach sie sich bei einem Stunt-Unfall beide Füße, nur sechs Wochen später starb ihr damaliger Partner Hannes Arch bei einem Hubschrauberabsturz. In ihrem Rückblick macht Miriam deutlich, wie sehr diese Wochen ihr Leben erschütterten. Gleichzeitig will sie ihren Followern heute Mut machen und zeigt, dass sie sich nach all den Schicksalsschlägen Schritt für Schritt zurück ins Leben gekämpft hat.

So appelliert Miriam im Clip an ihre Community: "Schaue viel öfter zurück, um zu sehen, was du alles schon geschafft hast." Genau das tue sie nun selbst, zehn Jahre nach dem Unfall. Sie berichtet, dass damals ihre "Säule der Gesundheit" zusammengebrochen sei und damit auch ihre Karriere als Stuntfrau. Kurz darauf habe sie mit Hannes auch noch die "Säule" ihres Privatlebens verloren. Danach sei sogar ihre finanzielle Grundlage weg gewesen, sodass sie sich das gemeinsam umgebaute Haus nicht mehr habe leisten können. Miriam erinnert sich auch an den Gedanken: "Wofür eigentlich jetzt noch weitermachen? Wofür eigentlich kämpfen?" Heute hat sie darauf eine klare Antwort. "Kämpfe! Geh da raus, bewege dich und hol dir das, was du haben möchtest", sagt sie in dem Instagram-Video.

Dass Miriam inzwischen wieder glücklich auf ihr Leben blickt, hatte sie bereits im vergangenen Jahr im Interview mit spot on news erzählt. Dort beschrieb sie sich als "sehr starke, gereifte, souveräne Frau" und erklärte, sie habe nach sieben Jahren ihren Frieden mit der Vergangenheit gemacht. Auch über Hannes sprach sie offen und sagte: "Hannes ist für mich mittlerweile sehr weit weg und das ist auch gut so." Privat hat die Influencerin inzwischen ebenfalls ein neues Kapitel begonnen. Seit 2025 ist Miriam offiziell mit Roland Trettl (55) liiert. Mit dem "First Dates"-Gastgeber und Starkoch scheint sie heute wieder fest im Hier und Jetzt angekommen zu sein und vertraut nach den schweren Verlusten wieder stärker auf sich selbst.

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Imago Miriam Höller beim 30. RTL Spendenmarathon, 2024

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Instagram / miriamhoeller Miriam Höller und Hannes Arch, Stuntleute

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Getty Images Roland Trettl und Miriam Höller, September 2025