Embryonen müssen warten: Katie Thurston verschiebt Babypläne

Trotz ihrer Brustkrebserkrankung im Stadium vier halten Katie Thurston und ihr Ehemann Jeff Arcuri an ihrem Kinderwunsch fest. Jeff, der als Comedian arbeitet, war kürzlich im Podcast "Off the Vine" zu Gast und gab ein Update zur gemeinsamen IVF-Reise des Paares. "Wir haben Embryonen. Zwei Embryonen", verriet er. Die nächsten Schritte im Prozess wollen die beiden vorerst jedoch pausieren – und das aus einem ganz alltäglichen Grund.

Der Grund für die Pause: Das Haus der beiden wird gerade renoviert, und die Bauarbeiten dauern deutlich länger als geplant. "Unser Haus sollte in vielleicht vier Monaten renoviert sein – das war unsere erste Einschätzung. Jetzt sind es 18 Monate", erklärte Jeff im Podcast. Ein Baby während einer laufenden Großrenovierung willkommen zu heißen, kommt für die beiden nicht infrage. "Ich möchte erst ein Zuhause für mein Baby haben, bevor ich ein Baby für mein Zuhause habe", sagte er.

Katie wurde im März 2025 zunächst mit Brustkrebs im Stadium drei diagnostiziert. Im April desselben Jahres unterzog sie sich einer doppelten Mastektomie. Inzwischen hat sich die Erkrankung auf Stadium vier ausgeweitet. In einem früheren Auftritt im selben Podcast sprach Katie offen über ihre Gefühle dazu, kein Kind selbst austragen zu können. Dabei betonte sie, wie wichtig Jeff für ihre positive Einstellung ist. "Er ist sehr lieb und erinnert mich daran, dass wir das trotzdem erleben können. Wir können immer noch eine Babyparty feiern. Wir können immer noch gemeinsam die Neuigkeit erfahren", erzählte sie.

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Getty Images Katie Thurston, TV-Bekanntheit

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Instagram / thekatiethurston Jeff Arcuri und Katie Thurston, Dezember 2024

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Instagram / https://www.instagram.com/thekatiethurston/?hl=de Katie Thurston nach ihrer Mastektomie

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