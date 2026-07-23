Hochzeit: Tom nennt Zendaya erstmals öffentlich seine Frau

Tom Holland (30) hat Zendaya Coleman (29) in einem Interview erstmals öffentlich als seine Frau bezeichnet. Bei einem Auftritt im britischen Podcast "Dish" wurde der Schauspieler gefragt, mit wem er am liebsten Urlaub in Griechenland machen würde. Seine Antwort ließ keine Fragen offen: "Ich denke, meine Frau wäre da wahrscheinlich ganz gut geeignet", sagte Tom und fügte scherzend hinzu, es wäre doch etwas seltsam, wenn er stattdessen seinen Filmkollegen Matt Damon (55) mitnehmen würde.

Schon zuvor hatte Tom die Ehe mit Zendaya in einem Interview mit Esquire bestätigt – nachdem ihr langjähriger Stylist Law Roach bereits ausgeplaudert hatte, dass die Hochzeit längst stattgefunden habe. Jetzt macht der Brite in mehreren Interviews deutlich, wie sehr Zendaya hinter ihm steht. In der Gesprächsrunde mit Matt, Anne Hathaway (43) und Regisseur Christopher Nolan (55) erzählte Tom laut People, er habe die Rolle des Telemachus in "Die Odyssee" erst mit Zendaya besprochen. Sie habe ihm dabei deutlich klargemacht: "Ich verlasse dich, wenn du 'Die Odyssee' nicht machst."

Tom und Zendaya lernten sich 2017 beim Casting für "Spider-Man: Homecoming" kennen. Ihre Beziehung wurde im Juli 2021 offiziell bestätigt. Derzeit sind beide nicht nur als frisch vermähltes Ehepaar in aller Munde, sondern auch gemeinsam auf der Kinoleinwand zu sehen: In "Die Odyssee", der aktuell im Kino zu sehen ist, spielen sie an der Seite von Matt, Anne und Robert Pattinson (40). Und am 29. Juli folgt mit "Spider-Man: Brand New Day" der nächste gemeinsame Filmstart der beiden.

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Getty Images Zendaya und Tom Holland beim Fototermin zu "Spider-Man: Brand New Day" im Hotel in Madrid am 15. Juni 2026

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Getty Images John Leguizamo, Charlize Theron, Lupita Nyong'o, Tom Holland, Matt Damon, Anne Hathaway und Zendaya bei der Premiere von "Die Odyssey" in Paris

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Instagram / tomholland2013 Tom Holland und Zendaya am "Spider-Man"-Set

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