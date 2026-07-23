Belmont Cameli heizt Fans mit freizügigem Dusch-Spot ein

Mit einem neuen Werbespot sorgt Belmont Cameli (28) gerade für gehörige Aufregung im Netz. Der Schauspieler, bekannt aus der Serie Off Campus, steht im Mittelpunkt der neuen Kampagne der Haarpflegemarke TRESemmé für ihre Bouncy Curls Collection. Der Clip trägt den Titel "Hot Curl Summer" – und heiß ist dabei nicht nur der Sommer: Belmont ist darin unter der Dusche und danach lediglich von einem Handtuch bedeckt zu sehen. Auf Instagram überschlagen sich seitdem die Reaktionen der Fans.

Die Kommentarspalte unter dem Werbespot füllt sich rasant mit begeisterten Reaktionen. "Hier kommt Belmont, um uns wieder um den Verstand zu bringen... wie werden wir darüber hinwegkommen???", schreibt ein Fan. Ein anderer kommentiert: "Ich brauche etwa 7 bis 10 Tage, um mich von dem zu erholen, was ich gerade gesehen habe." Besonders amüsant: Viele Fans geben zu, sich den Clip angesehen zu haben, obwohl sie gar keine Locken haben. "Ich habe noch nie eine Werbung mit so viel Aufmerksamkeit gesehen. Ich habe nicht einmal Locken, was mache ich hier überhaupt", fragt sich eine Nutzerin. Und jemand fasst die allgemeine Stimmung wohl am treffendsten zusammen: "Wenn ich sage 'Ich liebe Marketing', dann ist es das, was ich meine."

Doch während sein Werbeclip gerade für Schnappatmung sorgt, gab es vor einer Woche erst einen Social-Media-Aufreger rund um Belmont und seine Freundin Raina Morris. Auf TikTok machten Gerüchte die Runde, Raina soll dem "Off Campus"-Star angeblich strenge Regeln für romantische Szenen mit Co-Star Ella Bright (19) auferlegt haben. Raina nahm das Ganze öffentlich mit Humor und schrieb zu einer Bilderreihe augenzwinkernd "rein geschäftlich". Belmont stieg direkt mit ein und reagierte spielerisch mit Emojis, darunter ein Handshake, ein Aktenkoffer und ein Kuss. Auch Ella machte bei dem Spaß inzwischen mit.

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Getty Images Belmont Cameli bei Prime Videos Obsessed Fest Pre-Reception in Los Angeles, Juni 2026

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Amazon Content Services LLC Belmont Cameli als Garrett Graham in "Off Campus"

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Instagram / belmontcameli Raina Morris und Belmont Cameli, März 2025