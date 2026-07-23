Offizieller Cast steht: Sie wagen sich zu "Good Luck Guys"

Der Lost Beach in Thailand ruft wieder: Ab dem 30. Juli ziehen zwölf Realitystars für die vierte Staffel von Good Luck Guys in die legendären Bruchbuden und kämpfen dort um Perlen, Komfort und am Ende den Sieg. Mit dabei sind dieses Jahr die Ex-Are You The One – Reality Stars in Love-Kandidaten Nelly und Calvin Ogara, die sich gemeinsam durch die Challenges schlagen wollen. Außerdem wagen sich Jeje Lopes, Hati Suarez, Nadja Großmann, Max Wilschrey (30), Garry Secret (21), Maurice Spada, Make-up-Star Francesco Morelli und Model Greta Barthel an das Abenteuer in der sengenden thailändischen Hitze. Wie Joyn bekannt gibt, verspricht der neue Cast eine besonders explosive Mischung aus Konkurrenzkampf, Flirts und alten Bekanntschaften.

Die Teilnehmer treten in Zweier-Teams an und kämpfen in verschiedenen Spielen um Perlen – wer am Ende die meisten davon gesammelt hat, gewinnt die Show. Gleichzeitig geht es darum, sich aus der einfachen Bruchbude in die begehrte Luxus-Hütte vorzuspielen. Angesichts der zahlreichen früheren Kennenlernphasen und Affären innerhalb des Casts dürfte es dabei nicht nur sportlich heiß hergehen. Die neue Staffel umfasst insgesamt 20 Episoden, die jeweils donnerstags als Doppelfolge im kostenlosen Stream bei Joyn erscheinen.

Dass die vierte Staffel am 30. Juli startet, war bereits vorab bekannt – der offizielle Instagram-Account der Show hatte den Termin zuvor bestätigt und damit eine Welle der Begeisterung in der Community ausgelöst. "Good Luck Guys" gilt als eine der härtesten Survival-Sendungen im deutschen Reality-TV und schickt seine Kandidaten regelmäßig nach Thailand, wo sie unter widrigen Bedingungen gegeneinander antreten. Im vergangenen Jahr konnten Lina Westphal und Germain (25) den Sieg und das Preisgeld von 20.000 Euro ergattern.

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Joyn Der "Good Luck Guys"-Cast 2026

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