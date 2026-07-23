Was wurde aus der verurteilten TV-Bekanntheit Ash Armand?

Ash Armand war einst als Escort und Realitystar auf dem Sender Showtime bekannt – heute sitzt er hinter Gittern. Der Ex-Darsteller der Show "Gigolos" wurde im Juli 2020 verhaftet, nachdem er seine Freundin Herleen Dulai in seinem Haus in Las Vegas zu Tode geprügelt hatte. Der TV-Darsteller hatte sich zuvor wegen fahrlässiger Tötung und schwerer Körperverletzung schuldig bekannt. Laut den Ermittlungen hatten die beiden gemeinsam psychedelische Pilze genommen, bevor es in Ashs Haus zu tödlicher Gewalt kam. Der ehemalige Realitystar erhielt dafür eine Haftstrafe von acht bis 20 Jahren und ist damit auch Jahre nach dem Ende der Serie weiter Gesprächsthema.

Bei seiner Anhörung im Dezember 2021 äußerte sich Ash zu dem, was in jener Nacht geschehen sei. "Ich habe in meinem Leben noch nie eine Frau geschlagen, und ich wollte Herleen ganz sicher nicht verletzen", sagte er laut dem Las Vegas Review-Journal. Er behauptete, Dulai habe ihn zuerst angegriffen und er habe dabei "ausgesetzt". Armand soll das Schuldbekenntnis laut Berichten abgegeben haben, um Dulais Familie einen langwierigen Prozess zu ersparen. Die damals 29-Jährige war laut ihrer Traueranzeige in Nordkalifornien geboren, schloss ihr Studium an der Temple University in Pennsylvania ab und arbeitete zum Zeitpunkt ihres Todes als Personaltrainerin in Las Vegas. "Sie hat jede Seele berührt, mit der sie in Kontakt kam, und hinterließ einen Funken", hieß es in ihrem Nachruf.

Ash verbüßt seine Strafe derzeit in einem Gefängnis in Nevada. Öffentlich in Erscheinung getreten ist er seitdem nicht mehr – sein Instagram-Profil ist privat. Für die Paramount+-Doku "Sin City Gigolo", die im März 2025 Premiere feierte und den Fall neu aufrollte, wollte Regisseurin Barbara Shearer ihn befragen, scheiterte aber daran. "Wir konnten ihn nicht interviewen. Das war eher eine Entscheidung des Gefängnisses. Wir kamen mit Kameras nicht rein", erklärte sie gegenüber TV-Insider. Dennoch sei Ash eine "starke Präsenz" in der Doku geblieben, so Barbara. Darüber hinaus tauchte sein Name im Mai 2025 beim Prozess gegen Sean "Diddy" Combs (56) in Manhattan erneut auf: Armand wurde laut dem Magazin People als einer jener Escorts genannt, die angeblich an den sogenannten "Freak Offs" des inhaftierten Musikproduzenten beteiligt gewesen sein sollen.

Anzeige Anzeige

Imago Ash Armand beim Star Magazine Scene Stealers Event, L.A, 2014

Anzeige Anzeige

Imago Ash Armand, 2010

Anzeige Anzeige

Imago Ash Armand mit Ex-Gigolo-Kollegen

Anzeige