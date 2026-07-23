So stark belastet Josefine Scholl ihre Knochenkrankheit

Josefine Scholl, die Tochter von Ex-Fußballprofi Mehmet Scholl (55), macht in der ProSieben-Doku "Born Famous - Fluch oder Segen?" eine schwere Zeit öffentlich: Ein Oberschenkelbruch während einer Akrobatikaufführung veränderte ihr Leben von Grund auf. Bei den Untersuchungen danach folgte die erschütternde Diagnose – das McCune-Albright-Syndrom auf der rechten Körperhälfte. Die Folge: Sportverbot. Für die Schülerin, die in einer Sportlerfamilie aufgewachsen ist, war das ein tiefer Einschnitt. Unter Tränen sagt sie in der Sendung: "Ich vermisse es einfach, mitmachen zu dürfen. Sport war einfach das Wichtigste für mich. Jetzt stehe ich halt daneben."

Trotz ihres Sportverbots hat Josefine einen Weg gefunden, ihrer Leidenschaft nahezubleiben. Im Seminar ihrer Schule bringt sie jüngeren Schülern ihre liebsten Akrobatikübungen bei. Ihr Vater Mehmet, Fußball-Europameister und vertraute Stütze, versucht ihr dabei Mut zu machen: "Niederlage ist machen, scheitern, hinfallen, aufstehen", so der 55-Jährige. Die neue Langzeit-Reality-Doku, die ab dem 23. Juli immer donnerstags um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn zu sehen ist, begleitet insgesamt vier junge Menschen dabei, wie sie ihren eigenen Weg abseits des Schattens ihrer berühmten Eltern finden.

Josefine hatte sich bereits in der Vergangenheit offen über ihre Erkrankung und ihre Träume geäußert. Neben dem Wunsch, anderen mit ihrer Geschichte Mut zu machen, möchte die junge Social-Media-Creatorin nach eigener Aussage für Positivität, Lebensfreude und Bodenständigkeit stehen. In "Born Famous" ist sie nicht allein: Auch Diego Pooth (22), Sohn von Verona Pooth (58), Gloria-Sophie Burkandt (27), Tochter von Bayerns Ministerpräsident Markus Söder, sowie Summer Terenzi (20), die Tochter von Sängerin Sarah Connor (46), stehen vor der Kamera und teilen ihre ganz persönlichen Geschichten.

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Instagram / josie.sll Josefine Scholl postet auf Instagram ein Selfie im Januar 2026

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ARD-Fußballexperte Mehmet Scholl während der EM 2016

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Joyn/Marc Rehbeck Josefine Scholl, Summer Terenzi, San Diego Pooth und Gloria-Sophie Burkandt

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