Josefine Scholl erinnert sich an harte Trennung ihrer Eltern

Josefine Scholl, die Tochter von Ex-Fußballprofi Mehmet Scholl (55), öffnet sich in einem aktuellen Interview über ein schmerzhaftes Kapitel ihrer Kindheit: die Trennung ihrer Eltern. Mehmet und seine damalige Ehefrau Jessica gingen 2016 getrennte Wege, öffentlich bekannt wurde es Anfang 2017. Was sich nach außen nach einer einvernehmlichen Entscheidung zum Wohle der gesamten Familie anhörte, hinterließ bei Josefine und ihrer Schwester Polli tiefe Spuren. "Für meine Schwester und mich war es unglaublich schlimm, als meine Eltern sich getrennt haben", erinnert sich die 18-Jährige, die an dem unheilbaren McCune-Albright-Syndrom leidet, im Gespräch mit dem Magazin Gala.

Besonders eindrücklich ist die Schilderung, dass die Eltern nie vor den Kindern stritten. Was auf den ersten Blick wie eine Stärke klingt, brachte jedoch ein großes Problem mit sich: Josefine und Polli bemerkten keine Anzeichen, die auf die bevorstehende Scheidung hindeuteten. "Das Gute ist, mein Papa und meine Mama haben sich nie vor uns gestritten", beteuert Josefine. "Das Schlechte ist, wir haben nicht gecheckt, warum die sich getrennt haben." Die Schwestern standen sich in dieser schwierigen Zeit gegenseitig bei. Heute wohnen sie zwar getrennt – Polli bei Mehmet, Josefine bei ihrer Mutter –, sehen sich aber trotzdem mehrmals pro Woche. "Ich besuche sie auf der Arbeit und wir probieren, immer Zeit füreinander zu finden", erzählt die Influencerin.

Einblicke in ihr Leben gibt Josefine ab Donnerstag, dem 16. Juli, in der ProSieben-Doku-Reihe "Born Famous", die jeweils um 20.15 Uhr ausgestrahlt wird und auch bei Joyn zu sehen sein wird. In dem Format gewähren neben Josefine auch Gloria-Sophie Burkandt (27), Summer Terenzi (20) und Diego Pooth (22) persönliche Einblicke in ihren Alltag als Kinder bekannter Persönlichkeiten. Neben Mehmet Scholl stehen auch weitere prominente Elternteile vor der Kamera: Markus Söder (59), Sarah Connor (46) sowie Verona (58) und Franjo Pooth (56) sind Teil der Produktion.

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Instagram / josie.sll Josefine Scholl postet auf Instagram ein Selfie im Januar 2026

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Boris Streubel/Getty Images Mehmet Scholl

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Imago Verona Pooth mit Franjo Pooth und Sohn San Diego Pooth, Premiere von "Mrs. Doubtfire" im November 2025