Nicht nur Modeln: Henry Samuel philosophiert über Karriere

Heidi Klum (53) und Seal (63) haben einen Sohn mit einem klaren Plan – und der geht weit über den Laufsteg hinaus. Henry Samuel (20), der 20-jährige Sohn des Topmodels und des britischen Sängers, hat in der Modewelt in kürzester Zeit auf sich aufmerksam gemacht. Er lief für das Luxuslabel GCDS bei der Mailänder Fashion Week, feierte sein Debüt in Paris und sicherte sich Kampagnen für Yves Saint Laurent Beauty. Doch jetzt verrät Henry in einem Gespräch mit Bunte, dass er seine Zukunft nicht ausschließlich in der Modebranche sieht.

Der Nachwuchsstar denkt bereits in ganz anderen Dimensionen. "Ich versuche, mich kreativ weiterzuentwickeln und künstlerisch zu entfalten", erklärt er gegenüber dem Magazin. Ganz konkret kann er sich vorstellen, künftig mehr Zeit in die Malerei zu investieren – oder sogar eine Schauspielkarriere zu verfolgen. "Vielleicht auch Schauspielerei oder Malerei", nennt Henry als mögliche nächste Schritte. Die Modebranche bezeichnet er dabei weiterhin als wichtigen Teil seines Lebens, macht aber gleichzeitig deutlich, dass er sich nicht auf eine einzige Karriere festlegen möchte.

Im Interview spricht Henry auch über seine enge Verbindung zu Deutschland. Obwohl er in Los Angeles aufgewachsen ist, fühlt er sich dort schnell heimisch: "Wenn ich nach Deutschland komme, dann gerate ich schnell in einen anderen Modus. Ich esse mehr deutsches Essen, mein Deutsch kommt wieder mehr zurück und ich mache mehr deutsche Dinge." Besonders schwärmt er von deutschem Essen, Bier und seiner Begeisterung fürs Oktoberfest. Das Interesse an der Kunst begleitet ihn dabei schon seit der Schulzeit – zuletzt experimentierte er sogar mit großformatigen Acrylbildern.

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IMAGO / Eventpress Henry Samuel bei einem Event im Juni 2025

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Imago Henry auf dem Laufsteg der GCDS-Show

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Getty Images Henry Samuel im Januar auf der Pariser Fashion Week 2025