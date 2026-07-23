Rosie O'Donnell verlor dank Medikament fast 30 kg

Rosie O'Donnell (64) hat offen über ihren langen Weg zur Gewichtsabnahme und die damit verbundene Entscheidung für ein Facelift gesprochen. In einem ehrlichen Gespräch mit "Entertainment Tonight" erklärte die Schauspielerin und Moderatorin, dass sie seit drei Jahren das Diabetesmedikament "Mounjaro" einnimmt und damit bislang mehr als 27 kg abgenommen hat. Die rasante Veränderung ihres Körpers hatte jedoch auch Auswirkungen auf ihr Gesicht: Es entstanden ausgeprägte Marionettenfalten, die sie schließlich dazu bewogen, eine Facelift-Operation durchführen zu lassen.

Besonders der Eingriff im unteren Gesichtsbereich – von den Mundwinkeln bis zum Kinn – war laut Rosie notwendig geworden, weil sie immer wieder auf ihre unglückliche Mimik angesprochen wurde. "Ich hatte diese extra Haut und diese tiefen Falten, und die Leute in Irland sagten zu mir: 'Rosie, alles in Ordnung?'", erzählte sie gegenüber "Entertainment Tonight". "Ich fragte: 'Warum?' Und sie sagten: 'Du schaust so traurig aus.'" Über die Kosten des Eingriffs machte sie ebenfalls eine klare Aussage: "Es war teurer als jedes Auto, das ich je gekauft habe." Zur Dosierung ihres Medikaments erklärte sie, dass ihr Arzt entschieden habe, die Dosis ein ganzes Jahr lang konstant zu halten – ein Vorgehen, das auf ihre Diabetes-Erkrankung zugeschnitten sei. So nehme sie pro Jahr um die 10 kg ab.

Privat und beruflich hat Rosie aktuell einiges vor. In New York steht sie ab dem 22. Juli mit ihrer autobiografischen One-Woman-Show "Common Knowledge" auf der Bühne des Daryl Roth Theatre – für insgesamt zwölf Aufführungen. Im August übernimmt sie zudem für eine Woche die Moderation von "Jimmy Kimmel Live!", während Jimmy Kimmel (58) eine zweimonatige Auszeit von seiner Late-Night-Show genießt. Dass sie sich in ihrem neuen Körper deutlich wohler fühlt, betonte Rosie im Interview ebenfalls: "Ich kann jetzt Kleidung von der Stange kaufen. Ich weiß, welche Größe mir passt. Und ich fühle mich so viel besser – wirklich." Die Schauspielerin und Comedienne ist Mutter von fünf Kindern.

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Getty Images Rosie O'Donnell bei den 79. Tony Awards im Radio City Music Hall, New York, am 7. Juni 2026

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Instagram / rosie Rosie O'Donnell vor und nach ihrem Facelift

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Instagram / rosie Rosie O'Donnell, Schauspielerin