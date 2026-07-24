Bruder der vermissten Madeleine McCann ist jetzt Sportstar

Sean McCann ist 21 Jahre alt und tritt nun erstmals selbst ins Rampenlicht – nicht als Bruder der weltweit bekannten vermissten Madeleine McCann, sondern als Spitzensportler. Der junge Schwimmer wurde als einer von nur 25 Athleten ins schottische Team für die Commonwealth Games in Glasgow berufen und gilt dort als aussichtsreicher Medaillenkandidat. Für ihn sind es die ersten großen internationalen Spiele seiner Karriere, die am vergangenen Freitag begonnen haben und als wichtiges Sprungbrett in Richtung Olympia gelten. Wer Sean sieht, dem fallen sofort seine markanten grünen Augen auf – dieselben, die seine vermisste Schwester Madeleine so unverwechselbar machten. Schon auf alten Familienfotos war die Ähnlichkeit der Geschwister kaum zu übersehen.

In einem Video seines Schwimmteams, das vor einigen Monaten auf Instagram veröffentlicht wurde, sprach Sean offen über seinen Weg in den Leistungssport. "Ich schwimme, seit ich acht bin. Meine Mutter hat mich dazu gebracht. Am Anfang habe ich es gehasst", erzählte er. Heute prägt das Training seinen Alltag: Seit seinem elften Lebensjahr steht er mehrmals pro Woche bereits um vier Uhr morgens auf und investiert rund 20 Stunden wöchentlich in seinen Sport. Parallel studiert er Chemieingenieurwesen an der Universität Loughborough in England. Für Schottland startet Sean aufgrund der Herkunft seines Vaters Garry McCann. Sein großes Ziel hat er längst vor Augen. "Mein persönliches Ziel nach den Commonwealth Games sind die Olympischen Spiele", erklärte er.

Über seine Schwester Madeleine hat Sean bislang nie öffentlich gesprochen. Das Mädchen war im Mai 2007 im Alter von drei Jahren aus einer Ferienwohnung im portugiesischen Praia da Luz verschwunden, während Sean als Kleinkind in einem Zimmer nebenan schlief. Trotz jahrelanger Ermittlungen wurde Madeleine bis heute nicht gefunden. Ihre Eltern Kate (58) und Gerry McCann haben seitdem nie aufgehört, auf den Fall aufmerksam zu machen. Sean war zum Zeitpunkt des Verschwindens noch sehr jung und wuchs weitgehend abseits der Öffentlichkeit auf – nun tritt er mit seinen sportlichen Ambitionen erstmals selbst in die Schlagzeilen.

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Getty Images Sean McCann vor dem Finale über 400 m Freistil bei den Youth Commonwealth Games in Couva, Trinidad und Tobago

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Getty Images Sean McCann schwimmt das 400-m-Freistil-Finale bei den Youth Commonwealth Games 2023 in Couva, Trinidad und Tobago

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Getty Images Gerry und Kate McCann bei einer Pressekonferenz in Berlin mit einem Suchplakat für ihre vermisste Tochter Madeleine