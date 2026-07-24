DJ Fat Tony macht Missbrauch im Jugendalter öffentlich

DJ Fat Tony hat in einem Podcast erstmals offen über eine traumatische Erfahrung aus seiner Jugend gesprochen. Der britische Musiker, der mit bürgerlichem Namen Tony Marnach heißt und heute 60 Jahre alt ist, wurde im Alter von 14 Jahren von der Schule verwiesen – weil er eine sexuelle Beziehung mit einem männlichen Lehrer hatte. Wie er jetzt in Olivia Attwoods (35) Podcast "Olivia House" erzählte, wurde er damals jedoch nicht als Missbrauchsopfer wahrgenommen, obwohl er zwischen dem zehnten und vierzehnten Lebensjahr über vier Jahre hinweg missbraucht und manipuliert worden war.

Gegenüber der Moderatorin Olivia Attwood schilderte Tony, wie prägend und zerstörerisch diese Zeit für ihn war. "Von dem Alter von zehn bis vierzehn wurde ich vier Jahre lang missbraucht, manipuliert und dazu gebracht zu glauben, dass ich das Problem bin", sagte er im Podcast. Erschwerend kam hinzu, dass er aufgrund seiner Legasthenie in der Schule ohnehin als schwieriges Kind galt und sich doppelt abgelehnt fühlte. Auch über seinen Vater schwieg Tony damals – dieser wusste nichts vom Schulverweis, weshalb der Musiker so tat, als ginge er weiterhin zur Schule. Die Folgen dieser Jahre zogen sich weit ins Erwachsenenleben: Tony entwickelte eine schwere Sucht und gab nach eigenen Angaben über eine Million Euro für Drogen aus. "Daran ist nichts Glamouröses, nichts, worauf man stolz sein könnte – außer heute noch am Leben zu sein", betonte er.

Dass Tony so offen über seine Vergangenheit spricht, ist Teil eines langen Wegs zurück ins Leben. Er wuchs auf einer Sozialbausiedlung in Battersea auf und erlangte zunächst in den 1980er-Jahren als Dragkünstler Bekanntheit, bevor er in den 1990ern als DJ durchstartete. Vor mehr als 18 Jahren überwand er schließlich seine Sucht – nach einem Aufenthalt in einer Rehaklinik, wo er sechs Monate blieb. "Der Funke ging eines Abends an, und die Liebe eines einzigen Menschen rettete mein Leben", sagte er früher gegenüber der Daily Mail. Darüber hinaus lebt Tony seit mehr als 20 Jahren mit einer HIV-Diagnose, über die er ebenfalls öffentlich spricht. Dank moderner Medizin ist das Virus bei ihm aktuell nicht mehr nachweisbar.

Anzeige Anzeige

Getty Images DJ Fat Tony im September 2019 in London

Anzeige Anzeige

Getty Images DJ Fat Tony, März 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / dj_fattony_ DJ Fat Tony mit alkoholfreiem Champagner, Januar 2026