"Star Wars"-Fans sicher: Disney beendet "The Mandalorian"

Ein neues Featurette zum Kinofilm "The Mandalorian and Grogu" hat unter Star Wars-Fans für gehörigen Wirbel gesorgt. In dem Video werden die wichtigsten Stationen der Erfolgsserie "The Mandalorian" mit Jahreszahlen dargestellt – doch die Zeitlinie endet abrupt im Jahr 2023, also genau mit dem Finale der dritten Staffel. Für viele Fans ist das kein Zufall, sondern ein versteckter Hinweis darauf, dass Disney die beliebte Disney+-Serie still und heimlich beendet hat. Der X-Account Star Wars Holocron machte auf das Detail aufmerksam und löste damit eine breite Diskussion in der Community aus.

Eine offizielle Bestätigung von Disney gibt es bisher nicht. Showrunner Jon Favreau (59) hatte zwar bereits bestätigt, an einem Skript für eine vierte Staffel gearbeitet zu haben – ob dieses jemals produziert wird, steht aber weiter in den Sternen. Zusätzlich dämpft auch der schwache Kinostart von "The Mandalorian and Grogu" die Stimmung: Der Film blieb hinter den Erwartungen an den Kinokassen zurück. Trotzdem scheint das nicht das Ende für die beiden Hauptfiguren Din Djarin und Grogu zu sein. Brendan Wayne, der häufig als Double im Mandalorianer-Anzug steckt, erklärte laut dem Portal Kino.de, dass er mit einem weiteren Kinofilm rechne.

Die Serie "The Mandalorian" war 2019 als eine der ersten Eigenproduktionen für den Streamingdienst Disney+ gestartet und entwickelte sich schnell zu einem der erfolgreichsten Projekte im gesamten Star-Wars-Universum. Besonders die Figur des kleinen Grogu – liebevoll von Fans auch "Baby Yoda" genannt – wurde zu einem weltweiten Phänomen und sorgte für begeisterte Reaktionen weit über die klassische "Star Wars"-Fangemeinde hinaus. Hauptdarsteller Pedro Pascal (51), der Din Djarin verkörpert, ist durch die Rolle international noch bekannter geworden und zählt heute zu den gefragtesten Schauspielern Hollywoods.

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Disney Szene aus "The Mandalorian"

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Disney Szene aus "The Mandalorian"

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Imago Pedro Pascal, Schauspieler

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