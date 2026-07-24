Tom Holland bestätigt heimliche Hochzeit mit Zendaya

Tom Holland (30) und Zendaya (29) sind verheiratet – das hat der Schauspieler jetzt offiziell bestätigt. Lange hielten die beiden ihre Beziehung so weit wie möglich aus der Öffentlichkeit heraus, doch nun räumte Tom in einem Gespräch mit dem Magazin Esquire mit den Spekulationen rund um ihren Beziehungsstatus auf. Als er gefragt wurde, ob Freunde und Familie durch die kursierenden KI-generierten Hochzeitsfotos verwirrt worden seien, antwortete er knapp: "Nein, weil sie alle dort waren." Mehr wollte der Schauspieler dazu nicht verraten: "Das ist alles, was ihr dazu erfahren werdet." Schon im März hatte Zendayas langjähriger Stylist Law Roach öffentlich durchblicken lassen, dass die Hochzeit der beiden bereits stattgefunden hatte – Tom ließ nun also mehr als drei Monate später keinen Zweifel mehr daran, dass das stimmt.

Erste Hinweise auf die heimliche Trauung gab es bereits im Februar, als Zendaya mit einem schlichten Goldring an der Hand gesichtet wurde. Tom hatte ihr zuvor über die Weihnachtszeit 2024 einen Antrag gemacht. Dass sie ihr Liebesleben so konsequent schützen, begründete Tom bereits 2023 gegenüber The Hollywood Reporter: "Unsere Beziehung ist etwas, das wir unglaublich schützen und so heilig wie möglich halten wollen. Wir glauben nicht, dass wir es irgendjemandem schulden – es ist unsere Sache und hat nichts mit unserer Karriere zu tun."

Tom und Zendaya lernten sich 2017 beim Vorsprechen für "Spider-Man: Homecoming" kennen. Mittlerweile arbeiten sie auch abseits von den Spider-Man-Filmen zusammen. Auf dem Presseevent zur Premiere ihres gemeinsamen Films "The Odyssey" am 14. Juli in Los Angeles zeigten sich die beiden gut gelaunt. Zendaya erzählte gegenüber E! News, dass sie zu Hause bereits einen Blick auf das Skript werfen durfte, nachdem Tom für die Rolle des Telemachus gecastet worden war. Dass sie selbst später die Göttin Athena spielen würde, habe sie hingegen überrascht: "Das habe ich nicht kommen sehen."

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Getty Images Zendaya und Tom Holland beim Fototermin zu "Spider-Man: Brand New Day" im Hotel in Madrid am 15. Juni 2026

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Instagram / tomholland2013 Tom Holland und Zendaya am "Spider-Man"-Set

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Getty Images John Leguizamo, Charlize Theron, Lupita Nyong'o, Tom Holland, Matt Damon, Anne Hathaway und Zendaya bei der Premiere von "Die Odyssey" in Paris