Um Jannik abzuhalten: Bill Kaulitz sperrt Penis in Käfig ein

In der dritten Staffel von "Kaulitz & Kaulitz", die seit dem 23. Juli auf Netflix zu sehen ist, greift Bill Kaulitz (36) zu einer ungewöhnlichen Maßnahme: Vor seiner großen Poolparty auf seinem Luxusanwesen in den Hollywood Hills legt sich der Sänger kurzerhand einen Keuschheitskäfig an. Der Grund: Bill hatte sich eigentlich eine "Penis-Pause" verordnet und wollte vorerst auf Männer, Dating-Stress und Flirts verzichten. Doch bei seiner Party taucht ausgerechnet auch Realitybekanntheit Jannik Kontalis (29) auf und bringt Bills Vorsatz gehörig ins Wanken.

Tom Kaulitz (36) nimmt den Plan seines Zwillingsbruders mit Humor. Um Bills Enthaltsamkeit zu unterstützen, besorgt er ihm einen sogenannten "Penis-Käfig", den der Tokio Hotel-Sänger sogar unter seiner Badehose trägt. Doch wie die Bild-Zeitung berichtet, hält das ungewöhnliche Accessoire Bills Gefühle offenbar nicht lange im Zaum. Obwohl Tom seinen Bruder vor Jannik warnt und ihn für keinen guten Partner hält, kommen sich die beiden im Pool näher und küssen sich schließlich. Damit ist Bills "Pause" also schneller vorbei als geplant.

Dass Jannik überhaupt auf Bills Gästeliste landete, war bereits vor dem Staffelstart ein Thema. Bill hatte erzählt, dass er ihn bei Prominent getrennt entdeckt und daraufhin Kontakt zu ihm aufgenommen habe. Tom machte hingegen keinen Hehl daraus, was er von der Bekanntschaft hält: "Du bräuchtest einen Coach, der dir sagt, dass die ganzen Assis aus Deutschland aus dem Trash-TV schlechte Kandidaten sind", erklärte der Musiker seinem Bruder. Wie es für Bill und Tom nun weitergeht, können Fans ab sofort in der neuen Staffel von "Kaulitz & Kaulitz" auf Netflix verfolgen.

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billkaulitz Sänger Bill Kaulitz im Januar 2026

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Instagram / thecandycrash Bill Kaulitz und Jannik Kontalis, August 2025 in Los Angeles

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Instagram / thecandycrash Jannik Kontalis, Bill Kaulitz, Giuliano Lorenzo Hediger und weitere Promis auf Bills Poolparty in LA