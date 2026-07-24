Karriere: Oliver Pocher verrät private Details von Nayla

Oliver Pocher (48) ist stolz auf seinen Nachwuchs – und das nicht ohne Grund. Im Podcast "Die Patchwork Boys" schwärmte der Comedian jetzt von seiner 16-jährigen Tochter Nayla und verriet dabei ein überraschendes Detail: Die Teenagerin möchte Anwältin werden. "Sie möchte ja gerne Anwältin werden", erzählte er seinem Kumpel Pietro Lombardi (34). Eine Entscheidung, die den 48-Jährigen nach eigenem Bekunden schwer beeindruckt.

Derzeit sammelt Nayla erste praktische Erfahrungen in einer Anwaltskanzlei – im Rahmen eines Schulpraktikums. Dabei ließ sie sich gleich von einem Anwalt morgens um 7.30 Uhr in Köln abholen, um ihn zu einem Gerichtstermin Richtung Frankfurt zu begleiten. Für den Ausflug hatte sie sich entsprechend in Schale geworfen: mit Bluse und einem Blazer ihrer Mutter Sandy Meyer-Wölden (43). Erst um 18.30 Uhr kam sie an diesem Tag wieder nach Hause – und ging danach noch einkaufen, immer noch im Business-Look. Dabei fragte sie ihren Vater sogar noch, ob sie ihm etwas mitbringen solle. Oliver zeigte sich von so viel Selbstständigkeit sichtlich gerührt: "Das ist so surreal. Da hast du gerade noch die letzte Windel gewechselt." Auch Pietro zeigte sich begeistert und sagte, dass man schon auf den Fotos vom gemeinsamen Vater-Tochter-Ausflug zum Wimbledon-Finale gesehen habe: "Das ist einfach eine erwachsene Frau."

Oliver schwärmte im Podcast auch in höchsten Tönen von Naylas Reife und Menschenkenntnis. Sie sei sehr "reflektiert", habe ein "gutes Gespür für Situationen" und könne Leute supergut einschätzen, lobte sie der fünffache Vater. Nayla ist sein ältestes Kind aus seiner ersten Ehe mit Sandy Meyer-Wölden. Sein abschließendes Urteil über die Tochter fiel entsprechend enthusiastisch aus: "Top, mit der kann man arbeiten."

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Imago Oliver Pocher beim Hannover 96 Renntag, Mai 2026

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Sport Moments/Renker Pietro Lombardi und Oliver Pocher

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Instagram / oliverpocher Oliver Pocher und seine Tochter beim Wimbledon-Finale 2026