"Assis aus Deutschland": Jannik schießt gegen Tom Kaulitz

In der neuen Staffel der Netflix-Doku "Kaulitz & Kaulitz" äußert sich Tom Kaulitz (36) alles andere als freundlich über Jannik Kontalis (29) – den Mann an der Seite seines Bruders Bill. Damit hat Tom bei Jannik offenbar einen echten Nerv getroffen. In einer Instagram-Fragerunde meldete sich der Realitystar nun zu den harten Worten. "Ach, ich bin euch ehrlich: Ich bin einfach so enttäuscht von Tom. Ich war immer ehrlich, zuvorkommend und war immer da, egal wie weit der Weg war. Jetzt zu sehen, wie er eigentlich die ganze Zeit von mir gedacht hat, ist menschlich gesehen echt traurig", schreibt der Ex von Yeliz Koc (32) und fügt hinzu: "Mir immer ins Gesicht gegrinst, auf dem Oktoberfest auf den Tischen getanzt, aber hintenrum dann so was sagen. Nimm mich zur Seite und sag's mir ins Gesicht. Wie kann man so negativ von jemandem denken, den man gar nicht kennt? Bill ist immer glücklich an meiner Seite, es gibt keinen Grund, sich so zu verhalten. Nimm den Stock aus dem Arsch und werd erwachsen."

Als ein Fan Jannik auf Bills vergangene Männergeschichten hinweist, in denen er unter anderem von Marc Eggers (39) enttäuscht wurde, und betont, dass Tom Bill nur schützen will, erklärt Jannik: "Schau mal, ich bin ja nicht blöd. Ich verstehe das. Aber wie gesagt, Bill ist in meiner Anwesenheit immer glücklich und wir vergessen alles um uns herum und genießen das Leben." Weiter führt er aus: "Ich hab keine Anzeichen gegeben, dass du dich mir gegenüber so verhalten musst. Wenn man dann voreingenommen ist, sei fair, nimm mich zur Seite und sag mir das genauso. Aber tu doch nicht die ganze Zeit auf heile Welt, nenn mich dann noch 'Assi aus Deutschland' und rede dann so über mich. Man kann nicht jede Staffel jemanden zum Sündenbock machen."

Dass Bill und Jannik zueinandergefunden haben, ist Thema in der neuen Staffel von "Kaulitz & Kaulitz". Zu sehen ist darin unter anderem Bills große Poolparty in Los Angeles, zu der er den Realitystar eingeladen hatte. Bill hatte Jannik zuvor in der Show Prominent getrennt gesehen und dabei ein Auge auf ihn geworfen. Tom hatte in der Sendung in Bezug auf Janniks Umfeld von "Assis aus Deutschland" gesprochen und damit eine Diskussion ausgelöst, die nun auch im Netz weiter schwelt.

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Collage: Instagram / jannikkontalis, Imago Collage: Jannik Kontalis und Tom Kaulitz

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Instagram / jannikkontalis Bill Kaulitz und Jannik Kontalis, April 2026

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