Traurig: Anna Maria Mühe teilt seltenes Bild ihrer Tochter

Mit einem bewegenden Post hat Schauspielerin Anna Maria Mühe (41) nun an den 19. Todestag ihres Vaters Ulrich Mühe (†54) erinnert. Dabei gewährte sie ihren Fans einen seltenen Blick auf ihre Tochter: In einer Schwarz-Weiß-Aufnahme ist das Mädchen von hinten zu sehen, wie es still vor dem Grabstein seines berühmten Großvaters steht. Dazu schrieb Anna Maria auf Instagram nur wenige, aber tief berührende Worte: "Papa. 19 Jahre. Was für ein Wahnsinn. Als wäre es gerade erst passiert." Abschließend richtete die Schauspielerin eine liebevolle Botschaft an ihren verstorbenen Vater: "Ich liebe dich und hoffe, du hast es gut, da, wo du bist …"

Der Verlust wiegt für Anna Maria bis heute schwer – zumal es innerhalb kurzer Zeit gleich zwei Schicksalsschläge waren. Bereits im August 2006 verlor sie ihre Mutter, die Schauspielerin Jenny Gröllmann, ebenfalls an Krebs. Nur knapp ein Jahr später, im Juli 2007, starb dann auch ihr Vater im Alter von 54 Jahren an den Folgen einer Magenkrebserkrankung. Anna Maria war damals gerade einmal 20 Jahre alt. Den Tod beider Elternteile hat sie in der Vergangenheit in Interviews immer wieder offen angesprochen. Die Wunde, sagte sie, werde mit der Zeit zwar anders, verschwinde aber nie vollständig.

Ulrich zählt bis heute zu den bekanntesten deutschen Schauspielern. Durch seine Hauptrolle im Film "Das Leben der Anderen" erlangte er weltweite Bekanntheit – der Film gewann 2007 den Oscar als bester fremdsprachiger Film, wenige Monate vor seinem Tod. Seine Enkelin, Anna Marias Tochter, konnte ihn nie kennenlernen. Die 13-Jährige stammt aus ihrer früheren Beziehung mit Regisseur Timon Modersohn. Die Schauspielerin hält das Mädchen konsequent aus der Öffentlichkeit heraus und zeigt es nie von vorne. Seit vergangenem Sommer ist Anna Maria mit dem Schauspieler Lucas Gregorowicz (49) verheiratet, das Paar hatte sich in Italien das Jawort gegeben.

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Getty Images Anna Maria Mühe bei der Premiere von "Call My Agent" in Berlin, September 2025

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Instagram / annamariamuehe Anna Maria Mühes Tochter vor dem Grab ihres Vaters, Juli 2026

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