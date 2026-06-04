"Sack voll Würmer": Jasi_xx3s Partner Mou hatte Hoden-OP

Mou Osman, der Partner von TikTok-Star Jasmin Schneider alias Jasi_xx3 (23), hat sich einer Operation am Hoden unterziehen müssen und spricht jetzt offen darüber. In mehreren Videos auf Instagram erklärt der Influencer die Hintergründe, wie es ihm mittlerweile geht und räumt mit Gerüchten auf. "Ich hatte seit mehreren Monaten ein Ziehen im Hoden links und dann war ich auch bei zwei Unikliniken, einmal in Kölle, einmal in Bonn. Die haben nichts gefunden", merkt Mou an und ergänzt: "Dann bin ich zu einem richtigen Urologen gegangen. Der hat dann festgestellt, dass ich unten einen 'Sack voll Würmer' hatte. So hat der das Ganze ausgedrückt."

Hinter dem umgangssprachlichen Ausdruck verbirgt sich ein Venenknäuel, das operativ entfernt werden musste. "Das nennt man eine Varikozele dritten Grades", erläutert der Familienvater und betont, dass ihm keine Wahl blieb, eine OP zu umgehen: "Das heißt, da musste operiert werden. Die ganzen Adern müssen raus. Mir wurde auch gesagt, dass tatsächlich jeder fünfte Mann so etwas haben könnte. Nicht bei jedem muss das rausoperiert werden." Hätte sich Mou nicht für die OP entschieden, hätte er unfruchtbar werden können: "Ist nicht so schlimm, weil ich schon drei gesunde Kinder habe."

Zwar ist die OP geglückt, doch Mou beschreibt die Schmerzen mit einer elf von zehn: "Ich hatte noch nie so große Schmerzen wie jetzt." Gleichzeitig räumt er mit Spekulationen auf, denn zahlreiche Social-Media-Nutzer vermuteten, Mou habe eine Vasektomie durchführen lassen. "Und nein, ich wurde nicht kastriert", stellt die Medienpersönlichkeit klar. Mit seiner ehrlichen Gesundheitsbeichte möchte er das Bewusstsein für ein Thema schärfen, über das Männer viel zu selten sprechen. Mou behauptet: "Finde es deshalb so wichtig, darüber zu reden."

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Instagram / deiinmou Mou Osman, Influencer

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Instagram / jasi_xx3 Jasi_xx3 und Mou, Influencer

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Instagram / /jasi_xx3 Influencerin Jasi_xx3 und Mou Osman mit Miriya, Liviya und Eleyna, Mai 2025